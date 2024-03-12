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FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık %5 faizle birlikte 956 bin euro ödenmesine karar verdiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 18:35 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 18:45
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FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel

Beşiktaş'a FIFA Uyuşmazlık Kurumu'ndan kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların Tyler Boyd'a 956 bin euro ödemesi gerektiğine karar verildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.''

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