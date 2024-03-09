Hasan Arat'tan flaş açıklama! "İsmini vermek istemediğimiz oyuncumuz..."

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat divan kurulu toplantısında konuştu.

İŞTE HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI:

69 iş gününden beri görevdeyiz. Bizlere çok uzun geldi, sanki yıllardır bu görevi yapıyoruz gibi. 3 Aralık 2023 seçiminden camiamızla sohbet etmiş, dinlemiş ve çokça uyarıda bulundum. Kulübümüz için köprüden önce son çıkışta olduğumuzu söyledim. Bugün az bile söylediğimizi fark ettik. 3 Aralık'ta yaptığınız seçimle, Beşiktaş'ın kaderini değiştirdiniz. Sizlere teşekkür ederim, şükranlarımı sunarım.

"BEŞİKTAŞLILAR KULÜPLERİNE SAHİP ÇIKARLARSA..."

Beşiktaş üzerinden nüfuz kurma dönemi bitmiştir. Beşiktaş camiası uyanık ve aktif olursa, burada benzer bir duruma asla düşmeyiz. Beşiktaşlılar her zaman kulüplerine sahip çıkmalı ve gelişmeleri yakın bir ilgiyle takip etmelidir.

FLAŞ MUÇI AÇIKLAMASI!

Hasan Arat, Muçi transferiyle ilgili olarak "Muçi'nin menajeri %10 komisyon istedi. Spor kanunu gereği %5'in üzerinde veremeyeceğimizi söyledik. Hüseyin Yücel Bey %5, yani 10 milyon üzerinde para verdi. Borç vermedi kulübe bağışladı." ifadelerine yer verdi.

"ONUR GÖÇMEZ" SÖZLERİ..

"Beşiktaş'ın Onur Göçmez'i oldu. Asbaşkanımız... Bildiğiniz gibi malum bir camia kendisine suç duyurusunda bulunmuştu ama benim arkadaşlarım onu yalnız bırakmadı ve Onur Göçmez şöyle dedi; "Biz 80 kişi gideriz, 79 kişi dönmeyiz."

HASAN ARAT VE SAMET AYBABA

Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba... Daha önce bu sistem olmamış, bir ayda gideceklerini düşündüler. Ama biz çok iyi çalışıyoruz. Samet Aybaba'ya, Feyyaz Uçar'a destek verin. En zor zamanlarda bile kameraların karşısına geçip konuşmak kolay iş değil. Bizlere destek verin."

Gelir gelmez CAS davalarını karşımızda bulduk. Victor Ruiz davası... Beşiktaş 2 Milyon 728 Bin Euro ceza ödüyor. Zamanında 489 Bin Euro ödemediğimiz için bu oluyor. Tyler Boyd davası açıldı, CAS'ta dava görülüyor. 1 Milyon Euro'ya kadar riski var.

"BİR SPORCUMUZ VAR KULÜBE İCRA AÇIYOR!"

Bir sporcumuz var, bunun locası var ve locası nedeniyle kulübe icra açıyor. Kulübümüz o sporcuyla jübile yapmak üzere sözleşme imzalanıyor. Bu sporcumuza aylık 500 Bin Türk Lira para ödeniyor. Ödeme yapılmadığında ihtar çekiyor. İnanılmaz anlaşmalar yapılmış.

İstanbulspor'dan bir futbolcuya bonservisinin %50'si 2 Milyon Euro ödeniyor. Bu futbolcuyu tanıyan var mı? 1 Milyon 400 Bin Euro'ya alınıyor. Kiralanıyor... Bize karşı oynarken, yedek kulübesinde sarı kart gördü... Bize karşı! Bu isimlerle 5 yıllık sözleşmeler yapılmış. Bunların hepsini ödeyeceksiniz. Kiralık veriyorsunuz, üstüne para ödüyorsunuz.

SEMİH VE DEMİR EGE AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ!

15 teknik adamla görüştük. Önerilen oyuncuları Fernando Santos'a sunduk. "Onların kiralık oyuncularını oynatmam! Benim Semih'im, Demir Ege'm onlardan daha iyi. Onları oynatırım" dedi. Sonrasında yeniden harekete geçtik.

Menajerlerle durumumuzu sordum, aramız iyi değilmiş! Meğerse menajerlere 10 Milyon Euro borcumuz varmış! Domagoj Vida'nın menajeri 2 Milyon Eurol'uk dava açtı. İnanılmaz ilişkiler.

SAMET AYBABA MENAJERLERİ İÇERİ SOKMUYOR!

Samet Aybaba, bütün futbolcuların menajerlerinin içeri girişini yasakladı. Kimseyi içeri sokmuyor. Önce sosyal medyada isim ortaya atıyorlar. Menajerler plan yapıyor, oyuncuyu almak durumunda bırakıyorlar. Asıl transferi yazın yapalım diye karar verdik.

"LEGIA VARŞOVA VERMEDİ!"

Ernest Muçi'yi Legia Varşova vermedi. Çünkü çok kıymetli oyuncuları. Gece yarısı anlaştık. Oyuncunun menajeri izin vermedi. Sonra gece 02:00 gibi geldi. Oyuncuyu, Aston Villa istiyordu. Muçi'yi kamptan çağırdılar ve hemen imza attırdık.

"MUSRATI İLE MENAJERSİZ ANLAŞTIK!"

Al-Musrati'yi önemli kulüpler almak istemiş. Al-Musrati ile menajersiz anlaştık, menajeri yok! Menajeri olmadan anlaştı. Kısa bir süre önce evladı oldu. Ülkesinde 'Kartal' yerine geçen Yousif ismini oğluna verdi.

BESAR GUDJUFI SÖZLERİ...

Besar Gudjufi diye bir oyuncumuz var, kim olduğunu biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. 5 yıllık sözleşme imzalanmış, her ay para alıyor. Kiralık yolladık. Neden, nasıl alındığını bilen yok.

"SEMİH KILIÇSOY'U HEPİMİZ ALKIŞLAYALIM!"

Semih Kılıçsoy'u hepimiz alkışlayalım. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar geldikten sonra oynamaya başladı. Sözleşme için çağrıldığında hiçbir şey sormadı. Ne maaş, ne çıkış maddesi... Emir Yaşar... Samet Aybaba çok değerli bir kaleci olduğunu söyledi. Yağız Karabulut'u gördünüz mü? 14 yaşında. Onur Göçmez'in Bandırma'dan Beşiktaş'a hediyesidir. Bunlar inanılmaz çocuklar, Allah nazar değdirmesin. Joe Worrall'u stoper olarak aldık. 500 Bin Euro kiralık. Türkiye'de büyük bir kulüp kulübüne 4,5 Milyon Euro teminat gönderdi ama Joe Worrall, bize gelmek istedi.

"BEŞ FUBTOLCUYU KADRO DIŞI BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK!"

Beş futbolcuyu kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Çünkü bir oyuncu, bir oyuncuya 'Bu maçta oynama' deme durumuna gelmişti. kadro dışı kararı sonrası menajerleri devreye girdi. Eric Bailly'i hemen yolladık, karımız 3,5 Milyon Euro. Jean Onana'nın menajerini çağırdık, menajeri yok! Şaşırdınız mı? Satın alma opsiyonuyla kiraladık. Valentin Rosier'i Nice'e kiraladık, orada da oynayamıyor. İnşallah oynar. Bu üç oyuncudan 5 Milyon 375 Bin Euro kâr ettik. Bu doğru bir karardı. Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın anlaşmaları çok güçlü. Biz affetmedik, hoca faydalanabileceğini söyledi. Maaşını ödüyoruz. Türk gazeteleri menajer ağzından "Beşiktaş, bizden özür dilesin" diye manşet attı.

"BEŞİKTAŞ KİMSEDEN ÖZÜR DİLER Mİ?"

Beşiktaş kimseden özür diler mi? Hep parasını vereceksin, hem Beşiktaş ödeyecek! Bunu bizim gazeteciler yaptı. 'Niye yaptınız?' diye sordum. Artık siz bilirsiniz neden yaptıklarını.

Al-Musrati, Ernest Muçi ve Joe Worrall transferi öncesi 62 Milyon Euro takımın bütçesi. Bu büyük para. Sözleşmeler toplamı 135 Milyon Euro. Bunlardan kaçma şansınız sıfır, hiçbir şansınız yok. 19 yabancımız var. Yeni kural gereği 12'ye düşmek zorundasınız. Orada sıkıntı var. Yabancıları boşaltmamız lazım. Fernando Santos, ana iskeleti kurduğunu söyledi. Kaleci, Al-Musrati, Semih Kılıçsoy omurgası onun kafasında. Diğer transferleri yapacağız.

"10 SENEDİR UYUTULDUK!"

Hasan Arat: "Ernst & Young raporunu sorduk, kimse açıklamadı. 'Kasamızda' dediler. Raporu sorduk, yazı yazdık. "10 yıl geçti, imha ettik" dediler. Yönetimden istedim, 80 Bin Dolar para ödemişiz rapora! Beşiktaş Kulübü'nde rapor yok! Ernst & Young'a raporu kime teslim ettiklerini sorduk, cevap yok. 10 senedir hepimiz uyutulduk.

"CEYHUN KACANCI'NIN GÖREVİ NE?"

Ceyhun Kazancı'nın görevi ne? Sportif Direktör! Meğerse Futbol A.Ş.'nin başındaymış, Yönetim Kurulu'nun kararı var elimde.

"BEŞİKTAŞ BÖYLE ORTAKLIK YAPAMAZ!"

Basketbolda menajer ile kulüp ortak olmuş! Böyle bir şey olabilir mi? Kulübün iflası için sonra dava açıyorlar! Bazı prensipler vardır, onlara uyacaksınız. Beşiktaş böyle bir ortaklık yapamaz. Geçmiş dönemde kulübe sponsor olan yöneticiler var, onlara teşekkür ediyorum.