BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Scoutların Semih Kılıçsoy şaşkınlığı!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı derbi mücadelesinde önemli kulüplerin scoutlarının takip ettiği genç futbolcu Semih Kılıçsoy'la ilgili dikkat çeken bir ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
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Milliyet'te yer alan habere göre Semih'in derbinin büyük bölümünde sol kanatta görev yapması scoutları şaşkınlığa uğrattı.
Semih derbide Barış Alper ile Kaan Ayhan'ın yoğun markajı altında kalmış ve beklentilere yanıt verememişti.
Kartal'ın Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u aynı skorla 2-0 yendiği lig maçlarında 4 gol atmayı başaran Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda santrfor pozisyonunda görev yapmıştı.
Bu maçlarda sol kanatta yer alan Cenk Tosun da iyi performans sergilemiş ve 1 gol, 2 asiste imza atmıştı.
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