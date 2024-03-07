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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Scoutların Semih Kılıçsoy şaşkınlığı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı derbi mücadelesinde önemli kulüplerin scoutlarının takip ettiği genç futbolcu Semih Kılıçsoy'la ilgili dikkat çeken bir ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 11:42
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Scoutların Semih Kılıçsoy şaşkınlığı!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Galatasaray derbisine santrforda başlarken kısa süre sonra Fernando Santos tarafından sol kanada kaydırılmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Scoutların Semih Kılıçsoy şaşkınlığı!

İlk yarının ortalarında Cenk Tosun'la yer değiştiren Semih, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk derbiyi gol pozisyonuna giremeden noktaladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Scoutların Semih Kılıçsoy şaşkınlığı!

Semih derbide Avrupa'nın önde gelen birçok kulübü tarafından yakından takip edildi. Arsenal, Tottenham, Aston Villa, Lille, Leipzig, Leverkusen ve Lyon'a bağlı scoutlar dev maç için İstanbul'a gelerek genç golcüyü statta izledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Scoutların Semih Kılıçsoy şaşkınlığı!

Milliyet'te yer alan habere göre Semih'in derbinin büyük bölümünde sol kanatta görev yapması scoutları şaşkınlığa uğrattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Scoutların Semih Kılıçsoy şaşkınlığı!

Semih derbide Barış Alper ile Kaan Ayhan'ın yoğun markajı altında kalmış ve beklentilere yanıt verememişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Scoutların Semih Kılıçsoy şaşkınlığı!

Kartal'ın Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u aynı skorla 2-0 yendiği lig maçlarında 4 gol atmayı başaran Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda santrfor pozisyonunda görev yapmıştı.

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