TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Denis Vavro'yu listesine aldı!
Beşiktaş'ın Muci ve Musrati ile başlattığı transfer harekatını yazın devam ettirecek. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlı kurmaylar, Kopenhag'ın Slovak yıldızını liste başına aldı. İşte Beşiktaş'ın yeni sezon planı... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Liste başında ise Denis Vavro var. Siyah beyazlı scoutlar Kopenhag-Manchester City maçında Slovak savunma oyuncusunu izledi.
27 yaşındaki futbolcu izlenmeye devam edilecek. Vavro'nun Danimarka temsilcisiyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
Bonservis bedeli 4 milyon euro. Tecrübeli savunma oyuncusu bu sezon 33 karşılaşmaya çıktı.
3 defa fileleri havalandırdı. 1 de asisti var. 6 defa sarı kartla cezalandırılırken, hiç kırmızı görmedi.
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