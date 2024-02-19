Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Denis Vavro'yu listesine aldı!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Denis Vavro'yu listesine aldı!

Beşiktaş'ın Muci ve Musrati ile başlattığı transfer harekatını yazın devam ettirecek. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlı kurmaylar, Kopenhag'ın Slovak yıldızını liste başına aldı. İşte Beşiktaş'ın yeni sezon planı... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Denis Vavro'yu listesine aldı!

Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde önemli oyuncuları renklerine bağlamıştı.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Denis Vavro'yu listesine aldı!

Braga'dan Al Musrati ile Legia Varşova'dan Ernest Muci, Beşiktaşlı olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Denis Vavro'yu listesine aldı!

Transfer harekatı yazın da devam edecek. Kartal savunma hattına mutlaka bir isim almak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Denis Vavro'yu listesine aldı!

Liste başında ise Denis Vavro var. Siyah beyazlı scoutlar Kopenhag-Manchester City maçında Slovak savunma oyuncusunu izledi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Denis Vavro'yu listesine aldı!

27 yaşındaki futbolcu izlenmeye devam edilecek. Vavro'nun Danimarka temsilcisiyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Denis Vavro'yu listesine aldı!

Bonservis bedeli 4 milyon euro. Tecrübeli savunma oyuncusu bu sezon 33 karşılaşmaya çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Santos'tan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın 11'i
Muci’ye vur emri
Deprem mi oldu son dakika? 19 Şubat
Dolar ne kadar? Canlı Döviz Kuru takibi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 Şubat rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monza Milan'ı 4 golle devirdi! Monza Milan'ı 4 golle devirdi! 00:54
Monza Milan'ı 4 golle devirdi! Monza Milan'ı 4 golle devirdi! 00:54
Millilerimiz 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu! Millilerimiz 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu! 00:50
Millilerimiz 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu! Millilerimiz 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu! 00:49
Tarihi zafer Tarihi zafer 00:48
Sparta da galip: 2-1 Sparta da galip: 2-1 00:45
Daha Eski
Golde iptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Golde iptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 23:53
Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? 23:53
Toroğlu flaş yorum: "Çok iyi antrenman yaptı" Toroğlu flaş yorum: "Çok iyi antrenman yaptı" 23:53
Buruk'tan zemin sözleri! "10 günlük bakımla..." Buruk'tan zemin sözleri! "10 günlük bakımla..." 23:53
Cimbom Başkentte 3 puanı kaptı! Cimbom Başkentte 3 puanı kaptı! 23:53
G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o pozisyon G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o pozisyon 23:53