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Beşiktaş - Tümosan Konyaspor maçı CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 26. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 3.'lük yarışında hata yapmak istemiyor. Geçen hafta aldığı galibiyetle 7 maçlık 3 puan hasretini sonlandıran Konyaspor ise yeni bir seriye başlamayı hedefliyor. Beşiktaş - Tümosan Konyaspor maçı için taraftarlardan yoğun ilgi beklenirken, mücadele öncesi taraftarlar karşılaşmanın ilk 11'lerini ve mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. Beşiktaş - Tümosan Konyaspor maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 19:18
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Beşiktaş - Tümosan Konyaspor maçı CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, SBeşiktaş, sahasında Tümosan Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? ilk 11'ler belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş, Tümosan Konyaspor maçı 19 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlyacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Semih, Cenk

Tümosan Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi

46. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor bugün 46. defa karşı karşıya gelecekler. Önceki 45 randevuda Kartal 25 galibiyet elde etti. Yeşil-beyazlılar ise sahadan 6 defa 3 puana uzandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 84 defa fileleri havalandırdı. Konyaspor'un 43 golü bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk devresindeki maçı 2-0 Kartal kazanmıştı.

FERNANDO SANTOS'TAN MUCI'YE VUR EMRİ!

Beşiktaş'ın yeni transferi Muci'ye, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos'tan yeni görev geldi. Fernando Santos, Konyaspor müsabakasında Muci'ye uzaktan şutlarla gol aramasını söyledi. Santos 23 yaşındaki futbolcunun şut yeteneklerinden faydalanmak için böyle bir karar aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Kartal'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 5 futbolcu yok. Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kadroda yer almayacak.

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