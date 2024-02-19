BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan Santos'a sakatlık yanıtı!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta bir süredir takımdan uzak kalan Vincent Aboubakar, Fernando Santos'un sorduğu sakatlık sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Aboubakar'ı Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya sürmek isteyen deneyimli hoca, aldığı cevap nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kaldı.
Kadroya alınacak olan 32 yaşındaki golcü, mücadelenin gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olacak.
Bu sezon 22 resmi maçta 1674 dakika sahada kalan Aboubakar, 11 gol atarken 3 de asist yaptı.
Yıldız santrfor, son olarak 9 Aralık tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda F.Bahçe'ye karşı 3-1 kaybedilen maçta görev almıştı.
DEĞİŞİM ZAMANI
Kayseri'deki hayal kırıklığı sonrası Santos'un Konyaspor maçında kadroda değişikliğe gideceği belirtildi.
Stoperde Necip'in yerine Colley'in oynaması beklenirken, sol bekte Masuaku'nun, orta sahada da Al-Musrati'nin olacağı öğrenildi.
Sakatlığı geçen Rashica'nın sağ kanada geçeceği, Muci'nin ise 10 numarada değerlendirileceği kaydedildi.
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