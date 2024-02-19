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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan Santos'a sakatlık yanıtı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta bir süredir takımdan uzak kalan Vincent Aboubakar, Fernando Santos'un sorduğu sakatlık sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 14:08
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan Santos'a sakatlık yanıtı!

Beşiktaş'ta tedavisinin tamamlanmasının ardından bu hafta yapılan tüm idmanlarda yer alan Vincent Aboubakar ile Fernando Santos bir görüşme gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan Santos'a sakatlık yanıtı!

Sabah'ın haberine göre Portekizli çalıştırıcı, talebesine, "Hazır mısın? Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan Santos'a sakatlık yanıtı!

Kamerunlu forvet ise "Vücudum yavaş yavaş toplarlanıyor. Şu an tam hazır değilim. 1 haftaya daha ihtiyacım var" karşılığını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan Santos'a sakatlık yanıtı!

Aboubakar'ı Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya sürmek isteyen deneyimli hoca, aldığı cevap nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan Santos'a sakatlık yanıtı!

Kadroya alınacak olan 32 yaşındaki golcü, mücadelenin gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan Santos'a sakatlık yanıtı!

Bu sezon 22 resmi maçta 1674 dakika sahada kalan Aboubakar, 11 gol atarken 3 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan Santos'a sakatlık yanıtı!

Yıldız santrfor, son olarak 9 Aralık tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda F.Bahçe'ye karşı 3-1 kaybedilen maçta görev almıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan Santos'a sakatlık yanıtı!

DEĞİŞİM ZAMANI

Kayseri'deki hayal kırıklığı sonrası Santos'un Konyaspor maçında kadroda değişikliğe gideceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan Santos'a sakatlık yanıtı!

Stoperde Necip'in yerine Colley'in oynaması beklenirken, sol bekte Masuaku'nun, orta sahada da Al-Musrati'nin olacağı öğrenildi.

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