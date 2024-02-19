BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan Santos'a sakatlık yanıtı!

Beşiktaş'ta tedavisinin tamamlanmasının ardından bu hafta yapılan tüm idmanlarda yer alan Vincent Aboubakar ile Fernando Santos bir görüşme gerçekleştirdi.

Sabah'ın haberine göre Portekizli çalıştırıcı, talebesine, "Hazır mısın? Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu.