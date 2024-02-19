Beşiktaş 2 - 0 Tümosan Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabakayı 2-0 siyah-beyazlı takım kazandı.

Kartal'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun attı.

Bu sonuçla 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Beşiktaş, puanını 43'e yükseltti.

Tümosan Konyaspor ise 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Muçi'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Semih'in şutunda kaleci Slowik yakın direğe giden topu kornere çeldi.

49'uncu dakikada Onur Bulut'un ortasında Konyaspor savunmasının vuramadığı top arka direkte Cenk'in önünde kaldı. Cenk'in vuruşunda Konyaspor savunmasına çarpan top altıpasın hemen çaprazında Semih'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Slowik'in de müdahale ettiği topu Konyaspor savunması çizgiden çıkarttı.

49'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Rashica ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

64'üncü dakikada Masuaku'nun soldan ortasında Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Musrati'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan topu kaleci Slowik son anda kornere çeldi.

71'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Rashica'nın pasıyla ceza sahası çizgisinin hemen içinde topla buluşan Muçi'nin vuruşunda kaleci Slowik topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Cenk Tosun, ayağının ucuyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

85'inci dakikada Semih'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Muçi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta top direkten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.