Milot Rashica: İlk yarıda rakibin oynamasına müsaade ettik!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken Milot Rashica'nın açıklamaları gündem oldu.

İŞTE RASHICA'NIN SÖZLERİ:

Kazandığımız için çok mutluyum. Evimizde önemli bir galibiyet kazandık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama bazen bu olmuyor. İlk yarıda iyi değildik ama ikinci yarıda daha iyiydik. Sonrasında galibiyete ulaştığımız için mutluyuz. İlk yarıda rakibin oynamasına müsaade ettik. Biraz daha geriye çekildik. Bunun normalde olmaması gerekiyor. İkinci yarıda bunu değiştirdik. Daha ofansif oynadık ve oyunun kontrolü de bize geçti.