Ernest Muci: Sabırsızlıkla bekliyorum

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun kaydetti.

Karşılaşmanın ardından devre arasında transfer edilen Ernest Muci, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi.

Arnavut 10 numaranın açıklamaları şu şekilde:

Çok mutluyum ilk iç saha maçımda 3 puan kazandığımız için. Taraftarı daha önceden biliyordum, iç sahada ne kadar desteklediklerini biliyordum. Galibiyeti kazanmak son derece önemliydi. Taraftar bizi iten güç. Bugün de bunu hissettirdiler. İkinci yarıda maçı kazandık, ikinci yarıda bunu çok fazla hissettik. Bu harika kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Her maçta aynı şekilde oynamak istiyorum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum.

HER YERDE OYNARIM

Tek bir yerde oynamaktan ziyade faydalı olabileceğim her yerde, her pozisyonda oynayabilirim. Sahada olduğum sürece hücum fırsatları yaratmak istiyorum. Önemli olan takıma katkı verebilmek.