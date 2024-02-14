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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sevindiren haber! 3 futbolcu...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Kayserispor karşısında alınan 0-0'lık sonucun ardından gözler sakat isimlere çevrildi. Siyah-beyazlılara bu konuda sevindiren haber ise sağlık ekibinden geldi. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 08:58
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sevindiren haber! 3 futbolcu...

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerde yavaş yavaş kadroya dönüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sevindiren haber! 3 futbolcu...

Milot Rashica, Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yeniden takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sevindiren haber! 3 futbolcu...

Üç oyuncunun da pazartesi günü oynanacak. Konyaspor maçına kadar hazır duruma gelebilecekleri ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sevindiren haber! 3 futbolcu...

Bu arada Afrika Kupası'ndan döndükten sonra sakatlığı birçok farklı şekilde yorumlanan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın durumu ise sağlık heyeti tarafından bir kez daha gözden geçirilecek.

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