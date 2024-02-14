BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sevindiren haber! 3 futbolcu...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Kayserispor karşısında alınan 0-0'lık sonucun ardından gözler sakat isimlere çevrildi. Siyah-beyazlılara bu konuda sevindiren haber ise sağlık ekibinden geldi. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 08:58
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Milot Rashica, Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yeniden takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.
Üç oyuncunun da pazartesi günü oynanacak. Konyaspor maçına kadar hazır duruma gelebilecekleri ifade edildi.
Bu arada Afrika Kupası'ndan döndükten sonra sakatlığı birçok farklı şekilde yorumlanan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın durumu ise sağlık heyeti tarafından bir kez daha gözden geçirilecek.
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