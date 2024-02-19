Semih Kılıçsoy: Gol atıyorum ama...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun kaydetti.

İlk golün sahibi Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç golcünün açıklamaları şu şekilde:

Çok mutluyum kazandığımız için. Kazanmamız gerekiyordu. Ben de bir golle katkı sağladım. İyi oynadık, galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. İyi bir şekilde devam etmek istiyoruz. Açıkçası bir hedef koymuyorum, maç maç gidiyorum. Atıyorum ama takımın kazanması daha önemli.