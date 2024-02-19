Haberler Beşiktaş Semih Kılıçsoy: Gol atıyorum ama...

Semih Kılıçsoy: Gol atıyorum ama...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın ardından alınan 3 puanı değerlendirdi. İşte genç golcünün açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 22:21
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Semih Kılıçsoy: Gol atıyorum ama...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun kaydetti.

İlk golün sahibi Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç golcünün açıklamaları şu şekilde:

Çok mutluyum kazandığımız için. Kazanmamız gerekiyordu. Ben de bir golle katkı sağladım. İyi oynadık, galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. İyi bir şekilde devam etmek istiyoruz. Açıkçası bir hedef koymuyorum, maç maç gidiyorum. Atıyorum ama takımın kazanması daha önemli.

DİĞER
Ebru Gündeş'in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer sır gibi saklamış...
Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
G.Saray'dan scout transferi! Buruk hayran kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fernando Santos'tan öz eleştiri!
"Rakibin oynamasına müsaade ettik!"
💥Süper Loto çekildi mi?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Şubat)
EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"İlk devre istediğimiz gibi oldu ama..." "İlk devre istediğimiz gibi oldu ama..." 22:42
Fernando Santos'tan öz eleştiri! Fernando Santos'tan öz eleştiri! 22:25
Semih Kılıçsoy: Gol atıyorum ama... Semih Kılıçsoy: Gol atıyorum ama... 22:21
"Rakibin oynamasına müsaade ettik!" "Rakibin oynamasına müsaade ettik!" 22:19
Ernest Muci: Sabırsızlıkla bekliyorum Ernest Muci: Sabırsızlıkla bekliyorum 22:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:08
Daha Eski
Onur Bulut'tan beklenmedik tepki! Onur Bulut'tan beklenmedik tepki! 22:08
İstanbul'da kazanan Kayseri! İstanbul'da kazanan Kayseri! 22:04
Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! G.Saray... Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! G.Saray... 21:57
Beşiktaş evinde kazandı! Beşiktaş evinde kazandı! 21:51
Taraftardan Aboubakar'a tepki! Taraftardan Aboubakar'a tepki! 21:42
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş eleştirisi! Toroğlu'dan flaş Beşiktaş eleştirisi! 21:11