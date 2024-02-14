Haberler Beşiktaş Üç sakattan iyi haber var

Üç sakattan iyi haber var

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerde yavaş yavaş kadroya dönüyor. Milot Rashica, Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın bugün itibarıyla yeniden takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor. Üç oyuncunun da pazartesi günü oynanacak. Konyaspor maçına kadar hazır duruma gelebilecekleri ifade edildi. Bu arada Afrika Kupası'ndan döndükten sonra sakatlığı birçok farklı şekilde yorumlanan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın durumu ise sağlık heyeti tarafından bir kez daha gözden geçirilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Üç sakattan iyi haber var
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerde yavaş yavaş kadroya dönüyor. Milot Rashica, Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın bugün itibarıyla yeniden takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor. Üç oyuncunun da pazartesi günü oynanacak. Konyaspor maçına kadar hazır duruma gelebilecekleri ifade edildi. Bu arada Afrika Kupası'ndan döndükten sonra sakatlığı birçok farklı şekilde yorumlanan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın durumu ise sağlık heyeti tarafından bir kez daha gözden geçirilecek.
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