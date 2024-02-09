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Arçelik’le üç yıllık anlaşma
Beşiktaş, Arçelik ile 3 yıllık forma sponsorluğu için anlaşma sağlandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar bu anlaşma karşılığında yaklaşık 5.8 milyon euro kazanacak. Açıklamada, "Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonları için toplam 193.593.506 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır" denildi.
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