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Beşiktaş Safi Çimento Cedric Sorhaindo'yu transfer etti

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, 39 yaşındaki Fransız pivot Cedric Sorhaindo'yu kadrosuna kattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 14:32
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Beşiktaş Safi Çimento Cedric Sorhaindo'yu transfer etti

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, Fransız pivot Cedric Sorhaindo'yu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı'mız, 2023-2024 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında grand slam sahibi Fransız pivot Cedric Sorhaindo'yu kadrosuna kattı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Cedric Sorhaindo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

Kariyerinde PSG, Barcelona ve Dinamo Bükreş'in de formasını giyen 39 yaşında ve 1,92 metre boyundaki pivot; bir olimpiyat, 4 dünya, 2 Avrupa ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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