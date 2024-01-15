Haberler Beşiktaş EURO 2024’e göz kırptı

EURO 2024’e göz kırptı

Montella, son 4 maçta 5 golle şov yapan Beşiktaş’ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy’u şampiyona kadrosuna almayı planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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EURO 2024’e göz kırptı

Beşiktaş'ın altın çocuğu Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'a göz kırpıyor... Vincenzo Montella, siyah-beyazlı formayla son 4 maçta 5 gol ve 1 asistle yıldızlaşan 18 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor. İtalyan hoca, Semih'in gelişiminden son derece memnun.

DAVET EDECEK

Forvet hattında sıkıntı yaşayan milli takımda alternatiflerin artmasından mutlu olan Montella, Semih'i mart ayında verilecek milli arada aday kadroya çağırarak formayı verecek. İtalyan teknik adamın EURO 2024 için de genç forveti listeye eklemeyi düşündüğü öğrenildi.

KISA SÜREDE ZİRVEYE OTURDU

Ortalığı kasıp kavuran Semih Kılıçsoy, Karagümrük karşısında attığı golle bu sezon takımın en skorer ismi olmayı başardı. Ligde 8 maçta 5 gole ulaşan 18 yaşındaki genç yıldız, Colley'le birlikte zirveyi paylaşıyor. 4'er golle Cenk, Rashica, Aboubakar ve Chamberlain ikiliyi takip ediyor.

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