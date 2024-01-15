BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."

"Hocamız kadro dışı kalan oyuncularla ilgili mutlaka kendi inisiyatifini kullanacaktır. Mutlak olarak görüşeceğini düşünüyorum. Aboubakar'ın sakatlık durumuna baktıktan sonra nasıl bir yol haritası çizilecek, ondan bu sene randıman alınır mı ya da başka alternatif düşünülür mü ona hocayla birlikte karar vereceğiz."