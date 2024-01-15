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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Corinthians Başkanı Augusto Melo, golcü futbolcuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 13:43
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MERT KILIÇ
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."

Yeni yönetimiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."

Fernando Santos'un raporu doğrultusunda ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Vincent Aboubakar geliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."

Kamerunlu golcüyle birlikte 5 futbolcu, geçtiğimiz aralık ayında performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, geçtiğimiz günlerde Aboubakar'ın takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."

"ABOUBAKAR'IN SAKATLIK DURUMA BAKACAĞIZ"

Uçar, "Hocamız kadro dışı kalan oyuncularla ilgili mutlaka kendi inisiyatifini kullanacaktır. Mutlak olarak görüşeceğini düşünüyorum. Aboubakar'ın sakatlık durumuna baktıktan sonra nasıl bir yol haritası çizilecek, ondan bu sene randıman alınır mı ya da başka alternatif düşünülür mü ona hocayla birlikte karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."

Adı sık sık Brezilya ekipleriyle anılan yıldız forvetle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."

Corinthians Başkanı Augusto Melo, Vincent Aboubakar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."

"ABOUBAKAR İLE ANLAŞTIK AMA SONRA BAŞKA BİR DURUMLA GELDİ"

CNN'e konuşan Melo, "Aboubakar bize teklif edildi. Anlaşmaya vardık ama sonra başka bir durumla geldi. Transferde ilerleme kaydedemedik." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."

Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."

Kamerunlu santrfor, 11 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."

Aboubakar'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."

Golcü oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunuyor.

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