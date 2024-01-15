BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..."
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Corinthians Başkanı Augusto Melo, golcü futbolcuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, geçtiğimiz günlerde Aboubakar'ın takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"ABOUBAKAR'IN SAKATLIK DURUMA BAKACAĞIZ"
Uçar, "Hocamız kadro dışı kalan oyuncularla ilgili mutlaka kendi inisiyatifini kullanacaktır. Mutlak olarak görüşeceğini düşünüyorum. Aboubakar'ın sakatlık durumuna baktıktan sonra nasıl bir yol haritası çizilecek, ondan bu sene randıman alınır mı ya da başka alternatif düşünülür mü ona hocayla birlikte karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Adı sık sık Brezilya ekipleriyle anılan yıldız forvetle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Corinthians Başkanı Augusto Melo, Vincent Aboubakar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"ABOUBAKAR İLE ANLAŞTIK AMA SONRA BAŞKA BİR DURUMLA GELDİ"
CNN'e konuşan Melo, "Aboubakar bize teklif edildi. Anlaşmaya vardık ama sonra başka bir durumla geldi. Transferde ilerleme kaydedemedik." ifadelerini kullandı.
Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıktı.
Kamerunlu santrfor, 11 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Aboubakar'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Golcü oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunuyor.
Vincent Aboubakar'ın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
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