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Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 07:46
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Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - MÜTHİŞ ÇOCUK

Beşiktaş takımı fizik olarak daha tam hazır değil. Neden? Tek taraflı iyi şeyler yapıyorlar. Ama ikili yapamıyorlar. Mesela defansta iyi şeyler yapmaya kalkıyorlar, hücuma gidecekler. Gidiyorlar ama arkadan destek gelmiyor. Çünkü destek sağlasalar aynı güçte geriye dönemeyecekleri için gitmeyi düşünmüyor futbolcular.

Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Yeni teknik adam Fernando Santos'un bayağı bir işi var. Bir oyuncu seyrediyorum Semih diye. Adam tepeden tırnağa futbolcu. Fiziği de iyi. Şu ana kadar neden fazla şans bulamamış inanamıyorum. Bu çocuğun neden oynatılmadığını sorduğum zaman da Beşiktaş'ın neden çok teknik direktör değiştirdiğini daha iyi anlıyorum.

Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Peki teknik direktörler bu tarz oyuncuları fark edemiyor, hakemler fark ediyor mu? Hayır. Bu çocuk karşısındaki oyuncuyu 3 sefer eze eze geziyor. Karşısında faul yapan oyuncuya kart gösteremiyor. Neden? Çünkü futbol bilgisi yok. Oynayana değil oynatmayana prim veriyor hakem. Seyirci yine desteğini sürdürdü. Bu yeni teknik adama destek vermek demektir. Oynayan futbolcular da giren-çıkanlar da ellerinden geldiğince mücadale etti.

Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Karagümrük iyi top çeviriyor. Kötü işler yapmıyorlar ama hücumda zayıflar. Özellikle de son vuruşlarda. Son dakikalara doğru 2-0'dan sonra Gedson Fernandes'e yapılan hareket net penaltı. Haydi hakem göremedi VAR'dakine ne demeli? Sanki biraz Beşiktaş rüzgarını arkasına alırsa yönetim dahil iyi şeyler yapacakmış gibi gözüküyorlar. 1.5 yıl vakitleri var. Siyah-beyazlılar ya kabuk değiştirecekler ya eski kabuslu günlerine dönecekler. Kartal ya çok yükseklere çıkacak ya yuvada uyuşuk uyuşuk kalacak.

Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Düşünün bir futbolcudan bayağı bir parayı FIFA çatır çatır topçuya verdirdi. Dün önceki yönetimin bıraktığı ikinci leş Boyd'dan da kötü haber geldi. Usulsüz üyelerin de belgeleri noter kanalına girmiş durumda. Demek ki yeni yönetimin işi bayağı zor.

Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - SİHİRLİ MÜDAHALE!

TFF, 10 milyon euro harcayıp yarı otomatik ofsayt teknolojisini getirmiş! Boşa zahmet etmişler, bizim eksiğimiz teknoloji değil, iş ahlakı. Mert Güzenge diye bir hakem vardı dün sahada. Maçın başında, üstelik umut vadeden ataktayken Amir'e arkadan yapılan sert bir faul var (O faulle sakatlandı oyundan çıktı) ama Güzenge, nasihatla yetiniyor. Ardından Beşiktaşlı oyunculara yaptıkları ilk faullerde iki sarı kart yapıştırıyor Güzenge...

Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Yetmiyor, Semih ilk yarı boyunca dayak yiyor ya faul bile vermiyor ya da kart göstermiyor. Pes! Hakikkatten bu kadarına pes diyorum! Şimdi elinizi vicdanınıza koyup söyleyin, hangi teknoloji düzeltir bu hakemi! Neyse bu bizim ebedi ve ezeli problemimiz onu bir yana bırakıp sahadaki güzelliklere bakalım.

Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Semih Kılıçsoy attıkça öz güven kazanıyor, öz güven kazandıkça daha çok atıyor. Beşiktaş çok iyi bir golcü kazandı. Allah nazarlardan saklasın. Fernando Santos ilk maçında ne şapkadan tavşan çıkarmaya çalıştı ne de Amerika'yı yeniden keşfe çıktı. Aklın yolunu takip etti ve beklenen kadroyu çıkardı.

Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

İlk yarıda yakalanan pozisyonlara rağmen gol gelmeyip, Semih ve Rasicha şut konusunda eksik kalınca ikinci yarıda yerlerini değiştirdi ve ardından ikisi de birer gol attı. O ana kadar Beşiktaş pozisyonlar bulsa da dağınıktı. Ne zaman iki kanat oyuncusu yer değiştirdi o anda maçın gidişatı da değişti. Tebrikler Santos..

Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Karagümrük karşısında Beşiktaşlı oyuncular çok gayretliydi. Mert iki kritik kurtarış yaparken Gedson üç kez öne deparla çıktı ve ikisinde karşı karşıya kaldı… Sonra da golünü attı zaten. Dün adeta yeni bir sayfa açtı Kartal, Türk futbolu ve camia için hayırlı olsun.

Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - GÜZEL GALİBİYET

Öncelikle maçtan bir gün önce verdiğimiz şehitlerimiz için gerçekten çok üzgünüm. Karşılaşma öncesi şehitlerimiz için yapılan saygı duruşunda, bu soğuk havaya rağmen stadı dolduran taraftarlarımız da oldukça duygusal anlar yaşadı.

Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Beşiktaş farklı kazandığı Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki kadrosunu Demir Ege haricinde koruyarak sahaya çıktı. Daha oyunun başında talihsiz bir pozisyonda sakatlanan Amir'in yerine Demir Ege de sonradan oyuna dahil oldu. Hakemin bu pozisyona kart vermemesi de oldukça garip.

Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Sezon başından beri Beşiktaş'ın en büyük zaaflarından biri olan kanatlarda Semih ve Rashica hem defansif hem ofansif olarak görevlerini yerine getiriyorlar. Tayyip Talha'nın da defansta ki yerini alması burada ki açığı kapattı ve ivme kazandırdı.

Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

İkinci yarıya Semih ve Rashica'nın harika golleriyle başladık ve son sözü de Gedson söyledi ve Beşiktaşlı futbolcular kariyerli hocalarına güzel bir hediye verdiler. Takımın başında ilk maçına çıkan Fernando Santos mevcut kadroyla farklı futbol oynatılabildiğini gösterdi. Bundan sonra daha iyi bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum. Taraftarımızın da maç sonrası tribünlere çağırarak hocayı kucaklaması ve üçlü çektirmesi harikaydı. Ayrıca Süper Lig'de antrenman sahası ve stadı olmadan mücadele eden Karagümrük'ü de kutlamak lazım. Oldukça beğendiğim bir hocaları var. Oyunu çirkinleştirmeden güzel bir mücadele verdiler onları da kutluyorum.

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