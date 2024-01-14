Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)
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Karagümrük iyi top çeviriyor. Kötü işler yapmıyorlar ama hücumda zayıflar. Özellikle de son vuruşlarda. Son dakikalara doğru 2-0'dan sonra Gedson Fernandes'e yapılan hareket net penaltı. Haydi hakem göremedi VAR'dakine ne demeli? Sanki biraz Beşiktaş rüzgarını arkasına alırsa yönetim dahil iyi şeyler yapacakmış gibi gözüküyorlar. 1.5 yıl vakitleri var. Siyah-beyazlılar ya kabuk değiştirecekler ya eski kabuslu günlerine dönecekler. Kartal ya çok yükseklere çıkacak ya yuvada uyuşuk uyuşuk kalacak.
Düşünün bir futbolcudan bayağı bir parayı FIFA çatır çatır topçuya verdirdi. Dün önceki yönetimin bıraktığı ikinci leş Boyd'dan da kötü haber geldi. Usulsüz üyelerin de belgeleri noter kanalına girmiş durumda. Demek ki yeni yönetimin işi bayağı zor.
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TFF, 10 milyon euro harcayıp yarı otomatik ofsayt teknolojisini getirmiş! Boşa zahmet etmişler, bizim eksiğimiz teknoloji değil, iş ahlakı. Mert Güzenge diye bir hakem vardı dün sahada. Maçın başında, üstelik umut vadeden ataktayken Amir'e arkadan yapılan sert bir faul var (O faulle sakatlandı oyundan çıktı) ama Güzenge, nasihatla yetiniyor. Ardından Beşiktaşlı oyunculara yaptıkları ilk faullerde iki sarı kart yapıştırıyor Güzenge...
Yetmiyor, Semih ilk yarı boyunca dayak yiyor ya faul bile vermiyor ya da kart göstermiyor. Pes! Hakikkatten bu kadarına pes diyorum! Şimdi elinizi vicdanınıza koyup söyleyin, hangi teknoloji düzeltir bu hakemi! Neyse bu bizim ebedi ve ezeli problemimiz onu bir yana bırakıp sahadaki güzelliklere bakalım.
Semih Kılıçsoy attıkça öz güven kazanıyor, öz güven kazandıkça daha çok atıyor. Beşiktaş çok iyi bir golcü kazandı. Allah nazarlardan saklasın. Fernando Santos ilk maçında ne şapkadan tavşan çıkarmaya çalıştı ne de Amerika'yı yeniden keşfe çıktı. Aklın yolunu takip etti ve beklenen kadroyu çıkardı.
İlk yarıda yakalanan pozisyonlara rağmen gol gelmeyip, Semih ve Rasicha şut konusunda eksik kalınca ikinci yarıda yerlerini değiştirdi ve ardından ikisi de birer gol attı. O ana kadar Beşiktaş pozisyonlar bulsa da dağınıktı. Ne zaman iki kanat oyuncusu yer değiştirdi o anda maçın gidişatı da değişti. Tebrikler Santos..
Karagümrük karşısında Beşiktaşlı oyuncular çok gayretliydi. Mert iki kritik kurtarış yaparken Gedson üç kez öne deparla çıktı ve ikisinde karşı karşıya kaldı… Sonra da golünü attı zaten. Dün adeta yeni bir sayfa açtı Kartal, Türk futbolu ve camia için hayırlı olsun.
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Öncelikle maçtan bir gün önce verdiğimiz şehitlerimiz için gerçekten çok üzgünüm. Karşılaşma öncesi şehitlerimiz için yapılan saygı duruşunda, bu soğuk havaya rağmen stadı dolduran taraftarlarımız da oldukça duygusal anlar yaşadı.
Beşiktaş farklı kazandığı Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki kadrosunu Demir Ege haricinde koruyarak sahaya çıktı. Daha oyunun başında talihsiz bir pozisyonda sakatlanan Amir'in yerine Demir Ege de sonradan oyuna dahil oldu. Hakemin bu pozisyona kart vermemesi de oldukça garip.
Sezon başından beri Beşiktaş'ın en büyük zaaflarından biri olan kanatlarda Semih ve Rashica hem defansif hem ofansif olarak görevlerini yerine getiriyorlar. Tayyip Talha'nın da defansta ki yerini alması burada ki açığı kapattı ve ivme kazandırdı.
İkinci yarıya Semih ve Rashica'nın harika golleriyle başladık ve son sözü de Gedson söyledi ve Beşiktaşlı futbolcular kariyerli hocalarına güzel bir hediye verdiler. Takımın başında ilk maçına çıkan Fernando Santos mevcut kadroyla farklı futbol oynatılabildiğini gösterdi. Bundan sonra daha iyi bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum. Taraftarımızın da maç sonrası tribünlere çağırarak hocayı kucaklaması ve üçlü çektirmesi harikaydı. Ayrıca Süper Lig'de antrenman sahası ve stadı olmadan mücadele eden Karagümrük'ü de kutlamak lazım. Oldukça beğendiğim bir hocaları var. Oyunu çirkinleştirmeden güzel bir mücadele verdiler onları da kutluyorum.
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