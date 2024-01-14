Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Yetmiyor, Semih ilk yarı boyunca dayak yiyor ya faul bile vermiyor ya da kart göstermiyor. Pes! Hakikkatten bu kadarına pes diyorum! Şimdi elinizi vicdanınıza koyup söyleyin, hangi teknoloji düzeltir bu hakemi! Neyse bu bizim ebedi ve ezeli problemimiz onu bir yana bırakıp sahadaki güzelliklere bakalım.

Semih Kılıçsoy attıkça öz güven kazanıyor, öz güven kazandıkça daha çok atıyor. Beşiktaş çok iyi bir golcü kazandı. Allah nazarlardan saklasın. Fernando Santos ilk maçında ne şapkadan tavşan çıkarmaya çalıştı ne de Amerika'yı yeniden keşfe çıktı. Aklın yolunu takip etti ve beklenen kadroyu çıkardı.