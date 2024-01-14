Kart cezası biten Salih Uçan 11’de

Tecrübeli çalıştırıcı geçen hafta sarı kart cezası sona eren Salih Uçan'ı, Demir Ege Tıknaz'ın yerine 11'de sahaya sürdü.

SANTOS BİZİ MOTİVE ETTİ

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, maç sonu yaptığı konuşmada "Öncelikle aziz şehitlerimizin mekanı Cennet olsun" dedi ve şöyle devam etti: "Yeni hocamızla iyi bir başlangıç yaptık. Son toplantımızda hocamızın söylediği, buradaki oyuncuların ilk defa duyduğu sözlerdi. Hepimizin hoşuna gitti. Soyunma odasında söyledikleri de kritikti. Yeni bir başlangıç olur umarım. Böyle kazanarak devam ederiz" diye konuştu.