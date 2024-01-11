TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy ezeli rakibin kapısından dönmüş!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta son zamanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. Meğer futbolcu siyah-beyazlıların ezeli rakibinin kapısından dönmüş. İşte o transfer itirafı...
Süper Lig devlerinden Beşiktaş son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup etmişti.
Siyah beyazlılarda bu mücadeleye damga vuran isim kaydettiği 2 gol ile Semih Kılıçsoy olmuştu.
18 yaşındaki golcü oyuncu bu mücadeleyle beraber istikrarlı performansını sürdürmüş ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Semih bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 gole 7 maçta ulaştı. Gollerinin tamamını da son 3 maçta kaydetti. Ayrıca 1 kez asist yaptı.
Oyuncunun performansı futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip edilirken Sabah, futbolcunun kariyerine dair daha önce siyah-beyazlı kulüpte alt yaş kategorilerinde teknik sorumluluk, scouting ve aile görüşmeleri görevi yürüten Semih Sezerli ile özel röportaj gerçekleştirdi.
Yapılan röportajda genç futbolcunun kariyeri ile ilgili flaş açıklamalara yer verildi.
GALATASARAY DA İSTİYORDU!
Semih Sezerli oyuncu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2014-15'te Gaziosmanpaşa bölgesinde Arnavutköy Yayla takımında bir oyuncu var diye haber geldi. Kendisini denemeye aldık. İlk idmanda hemen ön plana çıktı. Başka kulüpler de yeteneğinin farkına varmıştı. Aynı dönemde onu Galatasaray da istiyordu. O zaman Gaziosmanpaşa bölgesinin scoutu Haydar Etik ağabeyimizdi. Kulübün başkanı ile görüştü, çok çabaladı.
O dönem futbol direktörü olan Emrah Bayraktar hoca temaslarda bulundu. Arnavutköy Yayla yöneticileri ikna edildi ve el sıkışıldı. Yanlış hatırlamıyorsam 10 futbol topu ve beraberinde birtakım antrenman malzemeleri verilmişti. Babası ve annesi çalışıyordu. Fulya'ya uzak oturuyordu, idmana getirmek kolay değildi.
O bölgede oturan bir aile ile görüştük, 2-3 futbolcuyu getiriyorlardı. Semih'i de o gruba ekledik. Getiren kişinin benzin fişini karşılıyorduk. Altyapı yolculuğunda uzun yıllar çalıştığı sırasıyla Mesut Kır, Halil İbrahim Toy, Cem Özden hocaların ve son olarak Serdar Topraktepe'nin ismini anmakta, teşekkür etmekte fayda var. Demir Ege de ilk defa Semih'e asist yapmıyor. 2015'ten bu yana yapıyor." ifadelerine yer verdi.