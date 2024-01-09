TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta stoper harekatı! Premier Lig'den geliyor
Fernando Santos ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Afrika basını siyah beyazlıların Premier Lig ekibinden stoper transfer yapacağını duyurdu. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ
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Ancak; Siyah-Beyazlılar'ın daha iyi seçenekler ve değişen şartlar gereği 24 yaşındaki oyuncuyu şimdilik beklettiği ifade edildi.
Takvim'de yer alan habere göre, stopere mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın yeni teknik direktör Fernando Santos'un fikrini alacağı ve Portekizli hocaya Newcastle United'da oynayan 30 yaşındaki Jamaal Lascelles'i de sunduktan sonra bu konuda net bir karar verilebileceği gelen haberler arasında.
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