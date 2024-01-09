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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta stoper harekatı! Premier Lig'den geliyor

Fernando Santos ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Afrika basını siyah beyazlıların Premier Lig ekibinden stoper transfer yapacağını duyurdu. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta stoper harekatı! Premier Lig'den geliyor

Fernando Santon ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ta stoper transferi için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta stoper harekatı! Premier Lig'den geliyor

İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Senegal kökenli Fransız futbolcu Malang Sarr, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta stoper harekatı! Premier Lig'den geliyor

Afrika basınında yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta stoper harekatı! Premier Lig'den geliyor

Ancak; Siyah-Beyazlılar'ın daha iyi seçenekler ve değişen şartlar gereği 24 yaşındaki oyuncuyu şimdilik beklettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta stoper harekatı! Premier Lig'den geliyor

Takvim'de yer alan habere göre, stopere mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın yeni teknik direktör Fernando Santos'un fikrini alacağı ve Portekizli hocaya Newcastle United'da oynayan 30 yaşındaki Jamaal Lascelles'i de sunduktan sonra bu konuda net bir karar verilebileceği gelen haberler arasında.

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