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Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'den Semih Kılıçsoy sözleri! "Tüylerimiz diken diken"

Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 22:38
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Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'den Semih Kılıçsoy sözleri! "Tüylerimiz diken diken"

Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Maçtan önce de söyledim, eksiklerimiz var ama Beşiktaş forması giyen her oyuncu değerli. Önde oynamamız gerektiğini, hızlı oynamamız gerektiğini söyledik. Hızlı, çabuk oynadık. İlk dakikalarda golü bulduktan sonra geri çekildik ama maç boyunca top bizdeydi. Futbolcuları tebrik ediyorum, mutluyuz."

"Olumlu yönlerde, takım halinde oynadık, takım boyunda sorun yaşamadık. Önde oynadık. Bu takım için iyi bir şeydi. Eksiklerimiz, bazı oyuncularımız sakatlıktan çıkıyor. Ege mesela, bugün yerinde oynadı. Çok güvendiğim bir oyuncu. Bugün de iyi oynadı. Bu sakatlıklar olduğu zaman biraz tempo düşüyor."

"Onların hepsi bizim evladımız. A Takım'daki oyuncuların hepsi pırıl pırıl, hepsi istekli. Semih altyapıdan yetişen evladımız, onların başarısıyla gurur duyuyoruz. Onları burada görmek tüylerimizi diken diken ediyor. Biz de onlarla aynı duyguları yaşıyoruz."

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