Beşiktaş haberleri: Fernando Santos'tan Aboubakar, Gedson ve Rosier sözleri...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

ROSIER, ABOUBAKAR VE GEDSON'UN DURUMU

Her oyuncu ile konuşacağız. Valentin Rosier, Vincent Aboubakar... Duyduklarımla karar almam, gördüklerime alırım. Bir oyuncu takımın parçası değilse, olmaz. Ancak önce gözlemlememiz, konuşmamız lazım. Gerçekten Beşiktaş'ta olmak isteyenler kimler? Onlara kapımız açık. 3-4 oyuncuyu milli takıma almadım. Bazı şeyler bireysel değildir, benim için her şey disiplinle gerçekleşir. Bu sadece maç disiplini değil. Kurallar uymak, saygısızlık yapmamak. Kimse bu takımdan uzaklaştırılmış değil. Gitmek isteyen gider. Buraya bazı oyuncular getirmek zorundayız.

Gedson Fernandes'i 4 yıl önce Portekiz Milli Takımı'na ilk kez ben çağırdım. Çok yetenekli bir oyuncu, çok büyük bir profesyonel. Bizim için çok önemli bir oyuncu. İyi olmaya devam edecek. Oyuncular üzerinde bireysel konuşmayı sevmiyorum. Yanlış anlaşmalar olabilir. Türk, Portekizli birçok oyuncu tanıyorum. İyi idman yapmayan, iyi oynayamaz. Herkes kendini değerli hissedecek. Ricardo Quaresma inanılmaz bir oyuncu. EURO2016'yı kazandığımızda çok önemli bir yeri vardı. Ama her maçta oynamadı. Taktiksel durumlarda oyuncuyu oynatmayabilirsiniz ama bu önemsiz olduğu anlamına gelmez. Önemli olan, her oyuncunun Beşiktaş formasını giyerek gururlu olması.

"BÜYÜK KARAKTERLER ALACAĞIZ"

Büyük isimler değil, büyük karakterler getirmek zorundayız. Buraya kimse tatile gelemez. Benim buraya getirdiğim oyuncular çalışmaya gelmek zorunda. İsimler, oyuncular önemli ama karakter de önemli. Tabii bu gelecek isimler, Beşiktaş seviyesinde olmalı. Karakter anlamında özellikle çok iyi oyuncularla anlaşmaya çalışacağız."