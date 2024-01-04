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Abou gider Gabi gelir

Kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar’ı gözden çıkartan yönetim Flamengo’nun Gabigol lakaplı golcüsü Gabriel Barbosa’nın peşinde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Abou gider Gabi gelir

Beşiktaş'ta gözler ara transfer döneminde yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlı yönetim ilk olarak 5 oyuncuyu kadro dışı bırakarak 'radikal' kararların ilk adımını atarken, hemen arkasından da bu isimlerden biri olan Bailly ile yollarını ayırmıştı. Beşiktaşlı yetkililer şimdi de diğer oyuncularla ilgili karar vermek için düğmeye bastı. Bu isimlerin başında da Vincent Aboubakar geliyor. Aboubakar ile yollarını ayırmayı planlayan ve yerine yıldız bir isim transfer etmeyi planlayan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi.

TEKLİF RAKİPTEN GELDİ

Ara transfer döneminde Aboubakar ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'a flaş bir öneri geldi. Golcü forvetin yerini doldurmak için çalışmalara başlayan Kara Kartal'a, Flamengo'nun Gabigol lakaplı golcüsü Gabriel Barbosa teklif edildi. Brezilya temsilcisine 2020 yılında 17,5 milyon euro karşılığında transfer edilen 27 yaşındaki santrfor için istenen bonservis bedelinin yaklaşık 5 milyon euro seviyesinde olduğu bildirildi. 1.78'lik golcü oyuncu, santrfor hattına ek olarak forvet arkası ve sağ kanat mevkiilerinde de görev yapabiliyor.

403 MAÇTA 192 GOL, 51 ASİST

Kariyerinde daha önce Santos, Benfica ve Inter gibi kulüplerde forma giyen Gabigol, bir dönem Brezilya milli takımının da önemli isimlerinden biriydi. Yıl sonu sözleşmesi bitecek olan Sambacı, profesyonel kariyeri boyunca 403 maçta 192 gol attı, 51 de asist yaptı ve toplamda 243 gole direkt olarak katkı sağladı.

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