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Afrika Kupası’na 7 davet
Afrika Uluslar Kupası için takımlar geniş kadrolarını açıkladı. Kadrosunda birçok Afrikalı oyuncu bulunduran siyah-beyazlılarda davet alan Beşiktaşlı futbolcular şöyle: Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Eric Bailly ve Omar Colley... Bu arada siyah-beyazlıların Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'ın Lugano'ya attığı gol, Avrupa Konferans Ligi grup aşamasının en iyi golü ödülüne aday gösterildi.
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