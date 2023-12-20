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Şansımız yoktu

Milot Rashica, “Sakatlık kabusu peşimizi bırakmadı. Düzenli bir takımla oynama şansı yakalayamadık” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Şansımız yoktu

Sakatlığını atlatan ve takıma dönen Milot Rashica, ülkesi Kosova basınına konuştu. Tecrübeli kanat oyuncusu, "Bu sezon henüz istediğim kadar forma giyemedim. Tam performansımı sahaya yansıtamadım" ifadelerini kullandı. Lig yarışında geride kalıp Avrupa'da havlu attıklarını hatırlatan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, "Benim de dahil olduğum sakatlık kabusu peşimizi bir türlü bırakmadı. Düzenli bir takımla oynama şansını yakalayamadık. Sezon başından bu yana görev yapan 3 teknik direktör de bunun sıkıntısını çekti" diye konuştu. Rashica "Ne olursa olsun Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük bir taraftar grubu var. Yarışta geriye bile düşseniz kafa olarak ligden kopma şansınız yok; çünkü bu sorumluluğu hissediyorsunuz" dedi. Rachid Ghezzal'ın da kadro dışı bırakıldığı siyah beyazlı takımda Milot Rashica'nın yarınki Alanyaspor mücadelesinde ilk 11 başlaması bekleniyor.

MESAİ SÜRÜYOR

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi. Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular; ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma antrenmanı yaptı. Antrenman dar alanda yapılan taktik çalışmayla sona erdi. Beşiktaş, bugün saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp tesislerde kampa girecek.

EKSİKLER GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sona ermeye başladı. Son olarak İsviçre'de Lugano maçına birçok eksikle çıkan Beşiktaş'ta 5 oyuncunun tedavisi tamamlandı. Milot Rashica, Arthur Masuaku, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic takıma döndü. Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri hala devam ediyor.

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