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Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Alex Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Alanyaspor maçında sakatlanan İngiliz oyuncunun operasyon geçirdiği belirtildi. Chamberlain'in rehabilitasyon sürecinin başladığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 21:45
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Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi!

Beşiktaş Kulübü, Corendon Alanyaspor maçında arka adelesinde yırtık tespit edilen futbolcuları Alex Oxlade-Chamberlain'in ameliyat edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Corendon Alanyaspor müsabakasında yaşadığı yaralanma sonrası sol uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) tam kat yırtık tespit edilen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'e 23 Aralık 2023 tarihinde Cerrahi Hamstring onarımı işlemi uygulanmıştır." denildi.

Operasyon sonrasında sağlık durumu iyi olan oyuncunun rehabilitasyon sürecinin başlanacağı ifade edildi.

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