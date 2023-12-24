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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile yollar ayrılıyor. Kadro bırakılan ve sonrasında alınan kararla affedilen futbolcular arasında yer alan yıldız isim için o takımla prensip anlaşmasına varıldı. İşte yeni takımı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 09:34
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, zirvenin 17 puan gerisinde.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı

Beşiktaş, bu mağlubiyet sonrasında teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı

UEFA Konferans Ligi'ne de grup aşamalarında veda eden Kartal'da işler iyi gitmiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı

Siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyet sonrasında 5 ismi kadro dışı bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı

Ardından alınan yeni bir kararla futbolcular affedilmiş ve takıma geri dönmüştü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı

Bu futbolcular arasında yer alan Valentin Rosier için ayrılık kapıda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı

27 yaşındaki oyuncunun Yunanistan ekibi PAOK ile görüşme halinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı

Beşiktaş yönetiminin kadroda düşünmediği deneyimli sağ bek için gelen tekliflerin değerlendirilmeye alındığı aktarılırken PAOK'un bu transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında bonservisini 4.8 milyon euro karşılığında aldığı Rosier, ilk 2 sezonu kiralık olmak üzere siyah-beyazlılarda 4. sezonunu geçiriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı

Toplamda 126 kez siyah-beyazlı formayı giyen Fransız sağ bek, bu maçlarda 6 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı

Yıldız ismin güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

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