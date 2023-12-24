BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı
Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile yollar ayrılıyor. Kadro bırakılan ve sonrasında alınan kararla affedilen futbolcular arasında yer alan yıldız isim için o takımla prensip anlaşmasına varıldı. İşte yeni takımı...
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UEFA Konferans Ligi'ne de grup aşamalarında veda eden Kartal'da işler iyi gitmiyor.
Siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyet sonrasında 5 ismi kadro dışı bırakmıştı.
Ardından alınan yeni bir kararla futbolcular affedilmiş ve takıma geri dönmüştü.
Bu futbolcular arasında yer alan Valentin Rosier için ayrılık kapıda.
27 yaşındaki oyuncunun Yunanistan ekibi PAOK ile görüşme halinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin kadroda düşünmediği deneyimli sağ bek için gelen tekliflerin değerlendirilmeye alındığı aktarılırken PAOK'un bu transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında bonservisini 4.8 milyon euro karşılığında aldığı Rosier, ilk 2 sezonu kiralık olmak üzere siyah-beyazlılarda 4. sezonunu geçiriyor.
Toplamda 126 kez siyah-beyazlı formayı giyen Fransız sağ bek, bu maçlarda 6 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
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