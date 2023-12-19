Beşiktaş'a transferde çifte rakip! Jose Cordoba...

Bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Yeni başkan Hasan Arat ile birlikte çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılarda, önemli değişiklikler yaşanacak.
Listesinde birçok isim bulunan Kara-Kartal'da öncelik savunma hattına verildi.
Stoper bölgesinden istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar çareyi transferde buldu.
JOSE CORDOBA GÜNDEMDE!
Transfer için düğmeye basan yönetim, Levski Sofya forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Jose Cordoba'nın peşine düştü.
İşi sıkı tutan Beşiktaşlı kurmaylar, genç stoperin kulübüyle şimdiden temaslara başladı.
CORDOBA'YA ÇİFTE TALİP!
Siyah-beyazlıların gündemindeki Jose Cordoba'nın iki talibi daha var.
Bnn breaking'de yer alan habere göre; Panamalı stopere İtalya'dan Napoli ve Almanya'dan Eintracht Frankfurt ilgi gösteriyor.
Napoli taraftarının Cordoba transferi hakkındaki iddiaları coşkuyla karşıladığı ifade edildi.
Önümüzdeki günlerde yapılan görüşmeler, transfer konusunda belirleyici olacak.