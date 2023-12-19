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Beşiktaş'a transferde çifte rakip! Jose Cordoba...

Son dakika spor haberi: Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Levski Sofya'da forma giyen Panamalı futbolcu Jose Cordoba'yı takibe aldı. Bir süredir oyuncuyu izleyen siyah-beyazlılar, genç oyuncunun kulübüyle temaslara başladı. Kartal'ın kadrosuna katmak istediği Cordoba'ya Avrupa'dan 2 talip daha çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 18:58
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BURAK ŞENTÜRK
Beşiktaş'a transferde çifte rakip! Jose Cordoba...

Bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Beşiktaş'a transferde çifte rakip! Jose Cordoba...

Yeni başkan Hasan Arat ile birlikte çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılarda, önemli değişiklikler yaşanacak.

Beşiktaş'a transferde çifte rakip! Jose Cordoba...

Listesinde birçok isim bulunan Kara-Kartal'da öncelik savunma hattına verildi.

Beşiktaş'a transferde çifte rakip! Jose Cordoba...

Stoper bölgesinden istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar çareyi transferde buldu.

Beşiktaş'a transferde çifte rakip! Jose Cordoba...

JOSE CORDOBA GÜNDEMDE!
Transfer için düğmeye basan yönetim, Levski Sofya forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Jose Cordoba'nın peşine düştü.

Beşiktaş'a transferde çifte rakip! Jose Cordoba...

İşi sıkı tutan Beşiktaşlı kurmaylar, genç stoperin kulübüyle şimdiden temaslara başladı.

Beşiktaş'a transferde çifte rakip! Jose Cordoba...

CORDOBA'YA ÇİFTE TALİP!
Siyah-beyazlıların gündemindeki Jose Cordoba'nın iki talibi daha var.

Beşiktaş'a transferde çifte rakip! Jose Cordoba...

Bnn breaking'de yer alan habere göre; Panamalı stopere İtalya'dan Napoli ve Almanya'dan Eintracht Frankfurt ilgi gösteriyor.

Beşiktaş'a transferde çifte rakip! Jose Cordoba...

Napoli taraftarının Cordoba transferi hakkındaki iddiaları coşkuyla karşıladığı ifade edildi.

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