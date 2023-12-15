Aboubakar'a çifte kanca

Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Tüpraş Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından siyahbeyazlılarda Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.Bu oyunculardan bazıları alınan bu karara sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterirken, bazı oyuncular ise sessiz kaldı. Bu isimlerden biri de takımın golcülerinden biri olan Vincent Aboubakar oldu.

İLK TEKLİF RUSYA'DAN

Kamerunlu yıldız konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, Avrupa basını ise Aboubakar'ın devre arasında transfer olmasının an meselesi olduğunu manşetlerine taşımaya başladı bile. Aboubakar'a gelen ilk teklifi Ruslar açıkladı. Sport24'ün haberine göre kadro dışı kalan yıldızı Vincent Aboubakar'ı Rus ekiplerinden Spartak Moskova kadrosuna katmak istiyor. RUS ekibi Kamerunlu yıldızı transfer etmek için çalışmalarına başladı. Yönetimin nasıl bir karar vereceği merak konusuyken bu konunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

ATLETICO YAKIN TAKİPTE

Öte yandan Brezilya basını da Vincent Aboubakar için bir teklif geleceğini iddia etti. Haberde Vincent Aboubakar'in Brezilya takımlarından Atletico Mineiro'ya önerildiği, geçtiğimiz sezon ligde 3. olan Atletico MR'nin önümüzdeki yıl hücum hattını Aboubakar ile güçlendirebileceğini düşündükleri belirtildi. Beşiktaş'ta bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ta yıllık 3.1 milyon euro kazanan Aboubakar, Konferans Ligi'nde 10 maçta 7 gol, 1 asist üretti.

KULÜBE İHTARNAME ÇEKTİLER

Beşiktaş'ta kadro dışı 5 futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Onana kulübe ihtar çekti. Bu gelişmenin ardından 5 futbolcunun hafta sonu takımla antrenmanlara geri dönmesi bekleniyor. Beşiktaş, söz konusu 5 futbolcunun performans düşüklüğü ve takım içi uyumsuzluklar nedeniyle kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu.

İŞİMİ YAPMAMA İZİN VERİN!

Aboubakar sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç bakımı yapmadım. Geçen sezon bittikten sonra ve sezon öncesi başlamadan saçlarıma bakım yapmıştım. Kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Bu sezon 11 gol ve 3 asist yaptım. Hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve bana geri dönüşümü onaylayan bir eposta gönderdi. Hukuki davalara konu olabilecek asılsız suçlamalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin."

GERİ DÖNMELERİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Beşiktaş'ın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun. Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız" ifadelerini kullandı. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar'ın +1 yıl da opsiyonu bulunuyor.

MİLLİ TAKIMA GİDEMEYEBİLİR

Kamerun basını, kadro dışı kalan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir haber yayınladı. Haberde, bu sezon 12 lig maçında 4 gol atan Aboubakar için, "Afrika Uluslar Kupası'na birkaç hafta kala Aboubakar ikilem yarattı. Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, fiziksel durumumu iyi olmazsa ona kadroda şans vermeyebilir" denildi.