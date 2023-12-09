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Ya zafer ya zafer

Çalımbay, "Enkaz devraldım demiyorum ama ben bu kadar sakatlanan oyuncu grubu görmedim. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok." dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Ya zafer ya zafer

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İşimiz zor ama zoru kolay yapmak için kazanmamız lazım. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Gerekirse kazanmak için tüm riskleri alacağız" dedi. Tecrübeli teknik adam, hayatında bu kadar sakatlanan oyuncu grubu görmediğini ifade ederek şunları söyledi: "Enkaz devraldım demiyorum ama ben hayatımda bu kadar sakatlanan oyuncu grubu görmedim. Şu an 9-10 sakat var. Hepsi aynı yerden sakatlanıyor; grade 1, grade 2. 'Bıktım bunlardan' dedim. Club Brugge maçına çok üzüldüm. Yenilgiye değil, oyuncu bulamadığımıza üzüldüm." Devre arasında iyi oyuncunun bulunabileceğini ancak maliyetli olacağını kaydeden Çalımbay, "İyi oyuncu dediğiniz oyuncu hazır olmalı. Samet ağabey ve Feyyaz'la oturup konuşacağız" dedi.

KEŞKE DAHA ERKEN OLSAYDI

Beşiktaş'taki ilk günüyle alakalı bilgi veren Rıza Çalımbay, "Sabah evdeyken başkan aradı. Tesise davet etti, gittim. 'Sana ihtiyacımız var' dedi. İki maçsa iki maç. Parayı da konuşmadım. Anlaşma 1 yıl gibi gözüküyor ama yeni gelen yönetime de bağlı. Anlaştıktan sonra yeniden bir heyecan başladı. Tek üzüldüğüm nokta ise keşke biraz daha erken gelebilseydim." dedi.

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