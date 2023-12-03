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Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu! Siyah beyazlı ekipte Hasan Arat dönemi...

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul gerçekleştirildi. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılan seçimde Hasan Arat ve Serdal Adalı başkanlık için yarıştı. İki isim arasındaki yarışın galibi Hasan Arat oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 22:14 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 22:23
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Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu! Siyah beyazlı ekipte Hasan Arat dönemi...

Beşiktaş'ta, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığına Ahmet Akpınar'ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık için yarıştı.

BEŞİKTAŞ'IN 35. BAŞKANI HASAN ARAT OLDU

17.00'de başlayan oy verme işleminin 18.00'de sona ermesinin ardından sandıklar açıldı ve oy sayımı başladı. Genel kurulda 11 bin 785 üye oy kullandı.

Sayımın ardından Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat seçildi.

19 SANDIKTAN TOPLAM 6629 OY

Sayım sonucunda Hasan Arat, açılan 19 sandıktan toplam 6629 oy alırken, Serdal Adalı 4164 oy aldı.

TOPLAM SANDIK: 21

AÇILAN SANDIK: 19

HASAN ARAT: 6629

SERDAL ADALI: 4164

Hasan Arat'ın listesi:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

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