Beşiktaş Emlakjet 68-64 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 14. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi..
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma siyah-beyazlıların 68 - 64 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Beşiktaş Emlakjet bu zaferle ligde 7. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko ise bu sezon 2. yenilgisini Beşiktaş'tan almış oldu.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 19 - 15 Fenerbahçe Beko
2. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 31 - 24 Fenerbahçe Beko
3. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 47 - 45 Fenerbahçe Beko
4. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 68 - 64 Fenerbahçe Beko