Haberler Beşiktaş Beşiktaş Emlakjet 68-64 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş Emlakjet 68-64 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Emlakjet Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu 68-64'lük skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 22:51
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Beşiktaş Emlakjet 68-64 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 14. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi..

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma siyah-beyazlıların 68 - 64 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Beşiktaş Emlakjet bu zaferle ligde 7. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko ise bu sezon 2. yenilgisini Beşiktaş'tan almış oldu.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 19 - 15 Fenerbahçe Beko

2. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 31 - 24 Fenerbahçe Beko

3. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 47 - 45 Fenerbahçe Beko

4. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 68 - 64 Fenerbahçe Beko

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