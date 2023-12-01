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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'tan transfer sözleri

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için geri sayım sürüyor. Siyah-beyazlıların başkan adaylarından olan Hasan Arat, A Spor canlı yayınında soruları yanıtladı. İşte Arat'ın transfer sözleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 17:01 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 18:20
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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'tan transfer sözleri

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için geri sayım sürüyor. Siyah-beyazlıların başkan adaylarından olan Hasan Arat, A Spor canlı yayınında soruları yanıtladı.

İŞTE ARAT'IN SÖZLERİ:

Beşiktaş 23 senedir perişan durumda.

Bugün 20 yaşında bir genç kafasını omzuma koydu, ağlamaya başladı. 'Biz Liverpool'dan beri böyle bir şey yaşamadık' dedi. Biz semt takımıyız, bizim bir farkımız var. Bizim camiamız halkın kendisidir. Köyiçi, çok üzüntülüydü bugün

Ben kulübe yanlış bilgi vermeyeceğim. Biz belli bir terbiyeden geçtik, spekülatif bir duruş görmeyeceksiniz benden.

"ÇİLEK TRANSFERİYLE İŞİMİZ YOK"

Bizim çilek transferi ile falan işimiz yok. Beşiktaşlı değişim istiyor, biz taraftarımızın taleplerini biliyoruz. Biz bu transferlerde kurumlarla konuşuruz. Benim işim oyuncularla değil. Kulüplerle görüşürüm, taleplerimi söylerim. Seçildiğimde isim açıklamayacağım çünkü devre arası olmadan isim açıklayamazsınız. Bizim hazırlıklarımız var.

Yönetim olarak taraftarlarımızın ne istediğini biliyoruz.

Bizimle birlikte Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek. Bizim yüzümüz Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar olacak, yöneticiler çıkıp konuşmayacak.

"61 MİLYON EURO PARA HARCANMIŞ"

Beşiktaş bu sezon transfere 61 milyon Euro para harcadı. Beşiktaş'ı mahvettiler yaptıkları transferlerle.

"ONANA'YA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Serdar Saatcı'yı 1.5 milyon Euro'ya sattılar. Onana'nın maliyeti 10 milyon Euro. Serdar için Braga 40 milyon Euro çıkış maddesi koymuş. Onana'ya tabiki sahip çıkacağız.

"TFF İLE ÇOK PROFESYONEL İLERLEYECEĞİZ"

TFF ile ilişkiler çok profesyonel ilerleyecek. Bizim o diplomasiyi yönetecek arkadaşımız Onur Göçmez. Başkan, her işe girmez. Başkanın işi kulübün itibarını yüksekte tutmaktır. Gelirler artacak deniyor, onun için mi Suudi Arabistan'a gidiyorlar?

"TARAFTAR ŞOV YAPAR"

Beşiktaş Basketbol'da EuroLeague'de çok büyük fark yaratacak. Özellikle Hüseyin Yücel bu noktada çalışmalarına şimdiden başladı. Taraftarımız gövde gösterisi yapar eminim.

"İÇ TRANSFERDE SAMET AYBABA VE FEYYAZ UÇAR'I DİNLERİZ"

Özellikle sözleşme yenileme konusunda Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ne derse ona uyarız. Bütçe dengesini sağlamalıyız

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