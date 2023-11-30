Geri sayım

Beşiktaş'ta pazar günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar listelerini açıkladı. Sandıkta yarışacak olan Serdal Adalı ve Hasan Arat, dün kulübe giderek yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na teslim etti. Adaylar ayrıca seçim heyecanı yaklaşırken projelerini bir kez daha tanıttı. Siyah beyazlı kulüpte seçim yaklaşırken heyecan da giderek yükseliyor.

Borçsuz bir Beşiktaş için ayakları yere basan sağlam projeler ürettiklerini kaydeden başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaş'ın borçlarını kapatacak bir gayrimenkul projesi yaptıklarını belirtti. Serdal Adalı, başkan seçilmesi halinde 380 villalık ve yüzde 100 ekolojik bir kent yapacaklarına dikkati çekerek, "Bu proje Beşiktaş'ın kurtuluş projesidir. Bu yapıların satışından hedeflediğimiz yaklaşık 150-200 milyon euro ile Beşiktaşımızın banka ve kamu borçlarını kapatacağız. İnşallah bu projeyi yaklaşık 4 yılda tamamlayacağız" diye konuştu

9 BİN FAZLA BİLET SATACAĞIZ

Tüpraş Stadı'nda çeşitli değişiklikler yapılacağını hatırlatan Adalı, yeni açıkta 'safe standing' uygulamasıyla 9 bin 836 bilet daha satacaklarını ve misafir takım tribününün daraltılacağını dile getirdi. Nevzat Demir Tesisleri'nin yanındaki 88 bin metrekarelik araziyi de bünyelerine katacaklarını belirten Adalı, "Bu proje ile camiamıza yeni bir tesis kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı. Adalı, Akatlar Kompleksi'ni de yenileyeceklerini belirtip, "Basketbol ve voleybol takımlarımız bizim gözbebeğimiz. Dönüşüm projesini hayata geçirmek için hazırız" dedi.

Başkan adayı Hasan Arat, seçimli genel kuruldan bir hafta sonra oynanacak Fenerbahçe maçının kayıpsız geçilmesi halinde siyah-beyazlıların şampiyonluk şansının başlayacağını söyledi. Göreve gelmeleri durumunda Futbol A Takımı'nı toparlamaları gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Arat, "Bunun için çalışmalarımızı yaptık. Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Asya Şampiyonlar Ligi ara verdiği anda hedeflediğimiz oyuncuları Türkiye'ye getireceğiz. Takımımıza önemli takviyeler yapacağız. Bununla ilgili bir iskelet oluşturduk" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞLILAR YÖNETECEK

Hasan Arat ayrıca altyapıdan gelecek genç futbolcularla yıldız oyuncuların beraber oynamasının önemine de değindi. Hasan Arat, "Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar yönetecek felsefesiyle yola çıktık. Beşiktaş'ta altyapıdan gelen oyuncuları oynatmazsanız taraftar motive olmaz. Beşiktaş'ın DNA'sında var. O hibrit yapıyı korumanız lazım. Yıldızlarla gençlerin bir arada oynaması lazım. En son şampiyonluğumuza bakın, yine kendi gençlerimiz vardı. O yüzden bu hibrit yapı korunacak çünkü bu yapı Beşiktaş'ın DNA'sında vardır" şeklinde konuştu.

İki başkan adayının yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Serdal Adalı

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan

Hasan Arat

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan