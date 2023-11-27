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Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurula doğru yaklaşırken başkan adayı Serdal Adalı'dan açıklama

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul yaklaşırken başkan adayı Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'in yönetim kurulu listesinde yer alacağını bildirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:44
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Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurula doğru yaklaşırken başkan adayı Serdal Adalı'dan açıklama

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'in yönetim kurulu listesinde yer alacağını bildirdi.

Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi alanında uluslararası çalışmaları ile dikkat çeken ve uluslararası ödüller alarak ülkemizi gururlandıran başarılı bilim insanı Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, yönetim kurulumuzda yönetim kurulu üyesi olarak yer alacaktır. Kendisinin ekonomi ve büyüme alanındaki çalışmaları ve tecrübesi bize çok destek olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Adalı, daha önce Metin Keçeli, Aykın Aydın, Hazal Kalkavan Karahan ve Çağatay Abraş'ın, yönetim kurulu listesinde yer alacağını açıklamıştı.

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