Rıza Çalımbay: Galibiyet serisi yakalamak durumundayız

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazanan siyah-beyazlılar tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay'la 2'de 2 yaptı.

Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI:

"MAÇIN ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

"Her şeyden önce maçın zor olacağını biliyorduk. Zor oldu zaten. Bizim için önemliydi. Bu dönemde alacağımız tüm galibiyetler çok önemli. Ligde üst sıraları istiyorsak galibiyet serisi yakalamak durumundayız. Gayet iyi gidiyoruz ama maçın ilk yarısı sıkıntılı oldu, çok zorlandık. Ona rağmen maçı kesinlikle bırakmadık. Değişiklikleri yaptık. İkinci yarıda çok iyi oynadık ve galip geldik.

"MAZERET OLARAK SÖYLEMİYORUM AMA..."

"Maçla ilgili fazla bir şey söyleyemiyorum çünkü hakikaten çok fazla eksik oyuncu ile geldik. Mazeret olarak söylemiyorum ama ihtiyaç olan arkadaşlar gerekiyor. Necip'e veya Omar'a bir şey olsa stoper yok, kanat zaten yok. Böyle olunca baskı yapamazsın. Buna rağmen güzel şeyler yaptık. İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı iyiydi. Beşiktaş ne kazandı? Oyuncularımız yavaş yavaş öz güvenini kazanıyor, maç kazanıyor. Deplasmanda 5 maç sonra kazandık. Önümüzde zor maçlar var, Ankaragücü ve Fenerbahçe olsun. Bu maçları en iyi şekilde geçmemiz gerekiyor."