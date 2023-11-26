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Beşiktaş Anwar El Ghazi transferinde geri sayıma geçti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Teknik heyetin isteği doğrultusunda kanat mevkisine transfer yapmak isteyen Beşiktaş gündemine Filistin'e destek mesajı paylaştıktan sonra Mainz 05'de kadro dışı kalan ve bonservisi elinde bulunan Anwar El Ghazi'yi aldı. İşte detaylar....

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Beşiktaş Anwar El Ghazi transferinde geri sayıma geçti!

Aralık ayında seçime gidecek Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de devam ediyor.

Beşiktaş Anwar El Ghazi transferinde geri sayıma geçti!

Takvim'in haberine göre, teknik heyetin talebiyle kanat mevkisine takviye yapmayı düşünen Kartal'ın gündemine gelen son ismin Anwar El Ghazi olduğu ortaya çıktı

Beşiktaş Anwar El Ghazi transferinde geri sayıma geçti!

Filistin'e destek mesajı sonrası Mainz'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan El Ghazi, Beşiktaş ile görüşmeyi bekliyor.

Beşiktaş Anwar El Ghazi transferinde geri sayıma geçti!

3 milyon Euro değerindeki futbolcu, kariyerinde 329 maçta 79 gol attı ve 41 asist yaptı.

Beşiktaş Anwar El Ghazi transferinde geri sayıma geçti!

Siyah-beyazlı takımda beklentilerin altında kalan Rachid Ghezzal'ın devre arasında ayrılma ihtimali yükseldi. Arap kulüplerinin listesinde bulunan ve menajerler aracılığıyla teklifler alan Ghezzal'ın ayrılığı durumunda kanada takviye düşünülüyor.

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