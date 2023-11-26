Beşiktaş Anwar El Ghazi transferinde geri sayıma geçti!

Aralık ayında seçime gidecek Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de devam ediyor.
Takvim'in haberine göre, teknik heyetin talebiyle kanat mevkisine takviye yapmayı düşünen Kartal'ın gündemine gelen son ismin Anwar El Ghazi olduğu ortaya çıktı
Aralık ayında seçime gidecek Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de devam ediyor.
Takvim'in haberine göre, teknik heyetin talebiyle kanat mevkisine takviye yapmayı düşünen Kartal'ın gündemine gelen son ismin Anwar El Ghazi olduğu ortaya çıktı
3 milyon Euro değerindeki futbolcu, kariyerinde 329 maçta 79 gol attı ve 41 asist yaptı.
Siyah-beyazlı takımda beklentilerin altında kalan Rachid Ghezzal'ın devre arasında ayrılma ihtimali yükseldi. Arap kulüplerinin listesinde bulunan ve menajerler aracılığıyla teklifler alan Ghezzal'ın ayrılığı durumunda kanada takviye düşünülüyor.