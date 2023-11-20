Tatlı prova

Beşiktaş, milli maçlar nedeni ile liglere verilen arada dün Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, onursal başkanı Süleyman Seba anısına, Seba'nın memleketi olan Sakarya'da oynanan hazırlık maçını 2-1 kazandı. Beşiktaş mücadeleye Ersin, Onur, Necip, Bailly, Umut, Onana, Tayfur, Chamberlain, Yakup Arda, Rebic ve Emrecan Bulut 11'i ile çıktı. Maça hızlı başlayan Kara Kartallar, 15. dakikada Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic'in enfes golüyle 1-0 öne geçti.

ÇALIMBAY ILE 2'DE 2

Bu golden 5 dakika sonra Kassongo'nun şutunda direğe çarpan top, Bailly'e çarparak ağlara gitti: 1-1. 33'üncü dakikada ise ceza sahası içerisinde topla buluşan Onur Bulut'un şutu, savunmadaki Sakaryasporlu Donkor'a çarparak filelerle buluştu: 2-1. İkinci 45 dakika karşılıklı ataklarla geçti. İki takım da skoru değiştirecek golü bulamayınca Beşiktaş, 2-1 kazanmayı bildi. Siyah beyazlı takım, yeni hocası Rıza Çalımbay ile çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı.

TARAFTAR YİNE İŞ BAŞINDA

Beşiktaşlı taraftarlar, Kara Kartal'ı Sakarya'da da yalnız bırakmadı. Hem İstanbul'dan hem de Sakarya'dan pek çok seveni soğuk havaya aldırmadan tribündeki yerlerini alarak siyah beyazlı takıma tam destek verdi. Meşalelerle oyuncuları ateşleyen futbolseverler, ayrıca "Seba'nın izinde Beşiktaş'ın peşindeyiz" pankartı açtılar.