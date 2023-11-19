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Güçlü günler geri gelecek

Arat: 3 Aralık’tan sonra hazırladığımız projelerle Beşiktaş’ı ayaklandıracağız. “Hep birlikte Beşiktaş’a özgürleştirmemiz ve özümüze geri dönmemiz gerekiyor. 4 Aralık’ta düğmeye basarak kulübümüzü eski ve güçlü günlerine geri getireceğiz“

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Güçlü günler geri gelecek

Siyah-beyazlı kulüpte üstü seçim öncesinde başkanlığına adaylığını koyan ilk isim olan Hasan Arat, yeni projelerle kulübü güçlü günlerine geri döndüreceklerini ifade etti. Arat, "Beşiktaşlılara kimse oyunu kime vereceğini dikte edemez. Hep birlikte Beşiktaş'ı özgürleştirmemiz ve özümüze geri dönmemiz gerekiyor. Seçimin ertesi günü düğmeye basarak kulübümüzü eski ve güçlü günlerine geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

TESLİM OLMAYACAĞIZ

Hasan Arat, kulübü menajerlere teslim etmeyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Süleyman Seba kulübü borçsuz ve kasada nakitle bıraktı. Parası yoktu ama çok büyük itibarı vardı. Kulübün itibari gelenekleri gitti, menajerlerle yönetilen sistem geldi. Rıdvan, Serdar ve Emirhan 10 milyon Euro'ya yurt dışına gitti. Serdar'ın piyasa fiyatı Braga'da 40 milyon oldu. Biz kulübü menajerlere teslim etmeyeceğiz."

HESAP DA SORARIZ

Başkan adayı Hasan Arat, Beşiktaş'ın haklarını gasp edenlerden hesap soran bir yönetim anlayışında olacaklarını belirterek iletişimin öneminden şu sözlerle bahsetti: "Beşiktaş kendi taraftarıyla iletişim kurmuyor. Kulübe değil, yöneticiye bağlı medya ile iletişim kuruyor. Beşiktaş medya orijinal yapımlarını dünyaya satarak gelir elde edeceğiz."

KAPASİTE ARTACAK

Hasan Arat, Beşiktaş Stadı'nda kale arkası tribününün kapasitesini %80 arttıracaklarını belirterek şunları şöyledi: "Taraftarımızın statta oturma düzeni ile ilgili taleplerini hayata geçireceğiz. Kale arkası tribününün kapasitesini UEFA normlarında arttıracağız. Beşiktaş taraftarının tezahüratı olmadan maç kazanılamaz. Mekanın sahibi orada olacak."

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