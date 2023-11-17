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Beşiktaş Samsunspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 13:02
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Beşiktaş Samsunspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, bir saat 15 dakika sürdü.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün saat 17.00'de ilk 30 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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