Taraftar isyan etti

Beşiktaşlı taraftarlar Bodo/Glimt maçında hem takıma hem de Burak Yılmaz'a isyan etti. "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" diye bağıran siyah-beyazlılar, daha sonra Yılmaz'a tepki gösterdi.Sergen Yalçın'ın lehine tezahüratlar yükselirken, devre bittiğinde de oyunculara "Formaları çıkartın, defolun gidin" diye bağırdılar.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaşlı taraftarlar, Bodo Glimt maçına ilgi göstermedi. Daha önceki maçlarda takımlarını yalnız bırakmayan ve her zaman destekleyen taraftarlar, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle dün akşam tribünleri boş bıraktı.