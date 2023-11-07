Haberler Beşiktaş Beşiktaş Bodo/Glimt maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş Bodo/Glimt maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda karşılaşacağı Bodo/Glimt maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 15:00
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Bodo/Glimt maçının hazırlıklarını sürdürdü!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında 9 Kasım Perşembe günü Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman ısınma koşularıyla başladı. Stretching çalışmasıyla devam eden antrenman, ayak tenisi çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar Bodo/Glimt maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Yardımcı Antrenör Hari Vukas, antrenman öncesi saat 16.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

DİĞER
BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 Kasım 2023 Salı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda ve şifresiz mi?
İsrail'in 75 yıllık zulmü soykırıma dönüştü! İşte 32 gündür Gazze'de yaşananlar! Katil İsrail'in sırdaşından 'koltuk sallanıyor' uyarısı
Neuer'den Icardi sözleri! "Hiçbir korkusu yok"
Savunmaya 1.91'lik kule geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aday olacak mı? Çebi resmen açıkladı
Bailly'e ceza verilecek mi? Belli oldu
10 KASIM HASTANELER AÇIK MI? | 10 Kasım 2023 eczaneler, Acil Servis çalışıyor mu?
10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Uzun, kısa 10 Kasım sözleri Facebook, Twitter, Instagram
10 KASIM TATİL Mİ 2023? 10 Kasım yarım gün mü, resmi tatil mi?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman? Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:44
F.Bahçe'de iki ayrılık birden! F.Bahçe'de iki ayrılık birden! 15:40
Thomas Tuchel: İlk maçtan ders çıkarmalıyız Thomas Tuchel: İlk maçtan ders çıkarmalıyız 15:30
Yılmaz Vural Menemen'le 2’de 2 yaptı! Yılmaz Vural Menemen'le 2’de 2 yaptı! 15:29
G.Saray'ın Bayern ve Hatay maçı kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Bayern ve Hatay maçı kafilesi belli oldu! 15:22
Neuer'den Icardi sözleri! "Hiçbir korkusu yok" Neuer'den Icardi sözleri! "Hiçbir korkusu yok" 15:21
Daha Eski
Kayserispor'a PFDK'den para cezası! Kayserispor'a PFDK'den para cezası! 15:09
Kartal Bodo/Glimt maçına hazırlanıyor! Kartal Bodo/Glimt maçına hazırlanıyor! 14:59
TFF açıkladı! MHK'da yeni yapılanmaya gidiliyor TFF açıkladı! MHK'da yeni yapılanmaya gidiliyor 14:58
F.Bahçe'nin Ludogorets mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Ludogorets mesaisi sürüyor! 14:55
Sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin Ludogorets maçı 11'i Sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin Ludogorets maçı 11'i 14:55
Montella Real Madrid antrenmanında! Montella Real Madrid antrenmanında! 14:36