Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan açıklamalar: Eric Bailly terbiyesizlik yaptı, oyundan çıkardım!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 kaybetti.

Siyah-beyazlılarda bu mağlubiyetin ardından Teknik Sorumlu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları:

İlk yarı ikinci yarı bambaşka. Siyahla beyaz. İlk yarıdan sonra tamamen istediğimiz her şeyin olduğu, planımızın tuttuğu bir maçtı. İkinci devre biz de anlamadık neden böyle olduğunu. Bir sorumlusu varsa benim. Arkadaşları ben tercih ediyorum. Ben oynatıyorum. Biz de anlamadık neden böyle oldu. Bir sürü problem, sıkıntı var. Çözmeye çalışacağız. Söylemek istediğim çok şey var. Ben hiç kimseden bir şey istemedim.

Eric Bailly'i yakışıksız davranışından dolayı oyundan çıkardım. Beşiktaş forması, benim için her şeyden daha değerli. 3 puan umurumda değil. Önemli olan, Beşiktaş'tır. Terbiyesizlik yapandan Beşiktaş formasını alırım. Teknik direktörlük kariyerim, hiç önemli değil. Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncumuza saygısızlık yapanı asla kabul etmeyeceğim. Bailly'i, Tayfur ile yaşadığından dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasına yapışamazsın.

Fenerbahçeliler hakemi söylüyor, Trabzonsporlular hakemi söylüyor, Galatasaraylılar hakemi söylüyor. Bize yapılanlar ortada. Beşiktaş'ın penaltısını vermemek bu kadar kolay mı? Bu nedir? Beşiktaş'ta kaos var, biz de vuralım. Beşiktaş'ta kaos falan yok.

Başkanımızın yönetimimizin aldığı kararla elimi taşın altına koydum geldim. Bu da sonuna kadar. Bana teşekkür edilirse teşekkür ederim. Elimden geleni veriyorum. Beşiktaş forması benim için çok değerli, çok değerli! Galibiyetten daha değerli. Benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerlisi Beşiktaş forması. Ben arkadaşlara elim titreyerek veriyorum o formayı. Onlar bana kullanıp böyle geri vermemeli. Verdiysem de almasını bilirim. Umurumda değil. Hayatım da umurumda değil. 3 puan da umurumda değil. Galibiyet de umurumda değil!

Hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var, kanal kanal gezen büyüklerimiz var. Şimdi başkanımla konuşacağım, 3-4 Aralık'a kadar devam edeceksem benim küçük bir isteğim var, olmayacaksa ben teşekkür edeceğim.