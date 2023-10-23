SON DAKİKA - Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!

Son olarak derbide Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından takımı teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz çalıştırıyor.

Ahmet Nur Çebi yönetiminin olağanüstü kongre kararı almasının ardından gözler yapılacak seçime çevrildi.

Yönetim kurulunun yaptığı toplantı sonrası Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihi belirlendi.

SEÇİM 10 ARALIK'TA!

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; Yeni başkanın seçileceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 10 Aralık Pazar günü yapılacak. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir.

Buna göre; Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecektir. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacaktır.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık Pazar günü yapılacaktır. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.