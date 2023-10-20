Hocam Aboubakar

Beşiktaş'ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Dergisi'ne konuşan siyah-beyazlı savunma oyuncusu, kariyeri ve takımı hakkında görüşlerini belirtti. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 3 kez fileleri havalandıran 30 yaşındaki stoper, "Geldiğimden beri kendi adıma defansif anlamda her şeyin hep iyiye gittiğini görüyorum ve bundan dolayı elbette bir hayli mutluyum." diye konuştu. Gol yollarındaki eksikliği için özel olarak çalıştığını da aktaran Colley, şunları kaydetti:

İYİ ORTACILAR VAR

"Antrenmanlarda çalışıyoruz. Aboubakar'ın kafa golleri attığını görüyoruz. Ben de bu durumu idmanlarda Aboubakar ile çalışarak kendi futboluma yansıtmaya çalıştım. Burak hocamız idmanlarda da duran top organizasyonlarında bizlerden özel olarak neler istediklerini belirtiyor. Rachid Ghezzal, Masuaku, Amir gibi çok iyi orta açan futbolculara da sahibiz. İdmanlarda da duran top üzerinde duruyoruz. Takıma gol katkısı vermekten dolayı son derece mutluyum. Savunma kısmı da yine aynı şekilde, sadece gol atmak değil."

ÖNCELİK BEŞİKTAŞ

Her şeyden önce ben bir savunmacıyım ve her maçta gol yemememiz lazım. Öncelikli olarak görevim ve işim bu ancak sonrasında gol atabileceğim bir pozisyon yakaladığımda ise elbette atmaya çalışırım. Umuyorum bu şekilde devam ederiz. Kimin gol attığının bir önemi yok, önemli olan günün sonunda Beşiktaş'ın o maçı kazanması..."

TÜRKİYE'DE SEVİYE YÜKSEK

Süper Lig'de iyi futbolcular olduğuna değinen Colley, "Serie A'da ve Belçika'da oynadım. Serie A, Süper Lig'den daha sert bir lig. Belçika ligi ise taktik ve teknik açıdan gelişmiş. Süper Lig de çok gelişim göstermiş bir lig. Her takımda çok iyi futbolcular var. Seviyenin İtalya gibi olmadığını söyleyebilirim ancak burada da her takımda fark yaratabilecek birçok futbolcu var. Burada da çok atak takımlar, zorlayan isimler mevcut. Futbol seviyesi Türkiye'de de gayet iyi" diye konuştu.

TARAFTAR KIYASLANAMAZ

Colley, taraftarlar için de şunları söyledi: Taraftarımız sayesinde her maça final gözüyle bakıyorum. Evimizde oynadığımız maçlarda stadımız neredeyse yanıyor. Birçok zaman deplasmanlarda dahi evimizde oynuyormuş gibi hissediyoruz. Bizim taraftarlarımız dünyanın en iyi taraftarlarıdır. Oynadığım her takımın taraftarlarıyla kıyaslayabilirim ancak daha önce hiç Beşiktaş taraftarları gibisine denk gelmedim. Tüm dünya üzerinde Beşiktaşlı taraftarların eşi benzeri olduğuna inanmıyorum.

Omar Colley, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 23 resmi karşılaşmada görev yaptı. 2070 dakika sahada kalan Colley, bu periyotta rakip fileleri 3 kez havalandırdı.