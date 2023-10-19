BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burak Yılmaz'dan flaş Milot Rashica kararı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta gözler tamamen derbiye çevrilmiş durumda.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta gözler tamamen derbiye çevrilmiş durumda.
İstanbulspor galibiyeti ile Beşiktaş kariyerine merhaba diyen teknik sorumlu Burak Yılmaz, 2'de 2 yaparak Kara Kartal'ı kanatlandırmak istiyor.
Öte yandan cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi kadrosunu da şekillendirmeye başlayan genç antrenör kafasındaki kadroyu da oluşturmuş durumda.
Kosova'nın Andorra'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol 1 asistle maçı alan Milot Rashica'yı Galatasaray karşısında önemli bir koz olarak kullanmak istiyor.
Öte yandan Kazakistan'ın Finlandiya'yı 2-1 yendiği maçta 2 gole imza atan Bakhtiyor Zaynutdinov hocasını mutlu ederken, derbiye hazırım mesajını verdi.
Milliyet'in haberine göre genç antrenörün Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica veya Bakhtiyor Zaynutdinov isimlerinden birini sahaya sürmesi beklenirken, Kosovalı oyuncu Milot Rashica'nın 11'e daha yakın olduğu belirtildi.