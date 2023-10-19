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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burak Yılmaz'dan flaş Milot Rashica kararı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Burak Yılmaz derbi kadrosunu yavaş yavaş şekillendirmeye başlıyor. Yılmaz, Milli Takımlarından moralli gelen oyuncuları Rashica ve Zaynutdinov hakkında da önemli bir karar aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 16:22 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 16:44
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burak Yılmaz'dan flaş Milot Rashica kararı!

Kosova'nın Andorra'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol 1 asistle maçı alan Milot Rashica'yı Galatasaray karşısında önemli bir koz olarak kullanmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burak Yılmaz'dan flaş Milot Rashica kararı!

Öte yandan Kazakistan'ın Finlandiya'yı 2-1 yendiği maçta 2 gole imza atan Bakhtiyor Zaynutdinov hocasını mutlu ederken, derbiye hazırım mesajını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burak Yılmaz'dan flaş Milot Rashica kararı!

Milliyet'in haberine göre genç antrenörün Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica veya Bakhtiyor Zaynutdinov isimlerinden birini sahaya sürmesi beklenirken, Kosovalı oyuncu Milot Rashica'nın 11'e daha yakın olduğu belirtildi.

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