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Rashica şov yaptı

Kosovalı yıldız Andorra maçında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 06:50
Rashica şov yaptı

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla yıldızlaştı. Kosova'nın Andorra ile oynadığı mücadelede sahaya ilk 11'de çıkan ve kaptanlık pazubandını takan Rashica, 90 dakika sahada kaldı ve karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistle tamamlayarak maçın adamı seçildi. Kosova'nın attığı üç golün altına imzasını atan Rashica, 26 ve 71. dakikalarda fileleri sarsarken 83. dakikada Zeqiri'nin attığı golün de asistini yaptı. Puanını 7'ye yükselten Kosova, grubunda 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla yıldızlaştı. Kosova'nın Andorra ile oynadığı mücadelede sahaya ilk 11'de çıkan ve kaptanlık pazubandını takan Rashica, 90 dakika sahada kaldı ve karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistle tamamlayarak maçın adamı seçildi. Kosova'nın attığı üç golün altına imzasını atan Rashica, 26 ve 71. dakikalarda fileleri sarsarken 83. dakikada Zeqiri'nin attığı golün de asistini yaptı. Puanını 7'ye yükselten Kosova, grubunda 4. sırada bulunuyor.

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