Aboubakar harcandı

Beşiktaş'ın skorer yıldızı Vincent Aboubakar için ülkesi Kamerun'da spor analisti olan Simeon Roland Ekodo, katıldığı bir canlı yayında Vincent Aboubakar ile ilgili dikkat çekici fikirler ortaya koydu: "Aboubakar'ın büyük ligler öne çıkmaması büyük bir israf. Yeterince duyurulmayan ve yeterince ödüllendirilmeyen bir yetenek ve enerji israfı. Bu durum onu altın top almaktan bile mahrum bırakıyor. Son Dünya Kupası elemelerinde medyada yer alması, teknik ve taktiksel ifadeleri, borçlu olduğumuz saygıya rağmen altın top unvanını kazanan Benzema, Shevchenko ve Kaka'nın çok ötesinde olan yeteneğiyle ciddi bir menajerin dikkatini çekebilirdi."

İlginizi çekebilir 👉 Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda?