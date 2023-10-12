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Aboubakar harcandı

Kamerunlu spor analisti Ekodo, Aboubakar için “Yeterince duyurulmaması ve ödüllendirilmemesi, onu altın top almaktan bile mahrum bırakıyor” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Aboubakar harcandı

Beşiktaş'ın skorer yıldızı Vincent Aboubakar için ülkesi Kamerun'da spor analisti olan Simeon Roland Ekodo, katıldığı bir canlı yayında Vincent Aboubakar ile ilgili dikkat çekici fikirler ortaya koydu: "Aboubakar'ın büyük ligler öne çıkmaması büyük bir israf. Yeterince duyurulmayan ve yeterince ödüllendirilmeyen bir yetenek ve enerji israfı. Bu durum onu altın top almaktan bile mahrum bırakıyor. Son Dünya Kupası elemelerinde medyada yer alması, teknik ve taktiksel ifadeleri, borçlu olduğumuz saygıya rağmen altın top unvanını kazanan Benzema, Shevchenko ve Kaka'nın çok ötesinde olan yeteneğiyle ciddi bir menajerin dikkatini çekebilirdi."

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