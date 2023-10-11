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Beşiktaş Tüpraş Stadı EURO 2032'de neden yok? Mehmet Büyükekşi açıkladı

TFF Başkanı Büyükekşi, Türkiye'nin İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) sadece futbol olarak bakmadıklarını, turnuvanın ülkenin tanıtımı açısından da çok önemli olduğunu söyledi. Büyükekşi, UEFA'da yapılan sunumda bildirilen statlar içerisinde Beşiktaş Stadyumu'nun olmaması hakkındaki eleştirilerle ilgili de konuştu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 16:24
Beşiktaş Tüpraş Stadı EURO 2032'de neden yok? Mehmet Büyükekşi açıkladı

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Vincenzo Montella ile ilk maça Hırvatistan karşısında çıkılacağına dikkati çekerek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma adına çok önemli bir mücadele oynayacaklarını vurguladı.

Hırvatistan maçının ardından Letonya ile oynanacak karşılaşmaya da dikkati çeken Büyükekşi, "Bu iki maçta önemli bir avantaj yakalamak istiyoruz. Hocamızın 2 yıl Türkiye'de görev yapması, buradan ayrılırken çok güzel deneyimler yaşadığını anlatması, Türk insanının yaptıklarını tüm dünya kamuoyuna anlatması çok güzeldi. Daha önce basın toplantısında anlatmıştım, hocamız İstanbul'da yaşayacak ve bütün maçları takip edecek. Geçen hafta da bunu gösterdi. Önce Konya'ya, ardından Kayseri'ye gitti. Sadece maçları da izlemiyor, gittiği şehirde takımların antrenmanlarını da izliyor. Güzel bir aile ortamı oluşturması açısından son derece iyi niyetli. Selçuk Şahin'i de yardımcı hoca olarak aldık. Türk hoca olarak ayrı bir katkı verecek. İnşallah sonuçları hayırlı olur, ülkemiz ve milletimiz için güzel bir netice elde ederiz." açıklamasını yaptı.

EURO 2032'yi İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceklerini hatırlatan Büyükekşi, organizasyonun Türkiye'ye verilmesinin önemini dile getirdi.

Sunum yapmaya gitmeden önce teknik direktör Vincenzo Montella ile de görüştüklerini ifade eden Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hocamızla gitmeden önce görüştük. Son derece olumlu bakıyor. Önümüzde 9 yılımız var. Bu süre çok önemli. Olaya sadece futbol olarak bakmıyoruz. Ülkemizin tanıtımı açısından, spor ve sanatı içeren bir iş birliği. İtalya, en büyük dış ticaret yaptığımız 5. ülke. Bunu da daha fazla geliştirmek istiyoruz. Bunun dışında da bir akademi projemiz var. Ortak olduğumuz İtalya, bu zamana kadar 4 kez Dünya Kupası'nı kazandı. Orada da bir takım iş birliklerini araştıracağız. İtalya Futbol Federasyonu Başkanıyla dün çok güzel şeyler konuştuk. Zaten ortak sunum yaptık. Bu da iki ülkenin birlikte güçlü yanlarını birleştireceği avantajlar sağlayacak. İki Akdeniz ülkesi, benzer kültürleri var, olaylara duygusal bakabilen 2 toplumuz."

"BU BİR İSTANBUL ŞAMPİYONASI DEĞİL, TÜRKİYE'DE YAPILACAK BİR ORGANİZASYON"

UEFA'da yapılan sunumda bildirilen statlar içerisinde Beşiktaş Stadyumu'nun olmaması hakkındaki eleştirilerle ilgili de konuşan Büyükekşi, şunları söyledi:

"Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kale arkaları, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla büyütülecek ve 80 bin kişilik olacak. Stat tartışmalarına girmeyi doğru bulmuyorum. Biz başvuruda bulunduğumuzda 10'ar stat bildirmiştik. Bu stat sayısı 5'e düşecek. Bu da 2026 yılında yapılacak. Bugünden bunları konuşup suyu bulandırmanın manası da yok amacı da yok. 38 tane stadımız var. Bildirdiklerimizden de eleme yapmak zorundayız, belki bunları değiştirebiliriz. İstanbul'dan da belki stat sayısı 1'e düşecek. Biz kimseye ulufe dağıtmıyoruz. Burada UEFA'nın kriterleri var, en yüksek seyirci kapasitesi olan statları bildirmemiz gerekiyor. Bu statlarda yapılacak maçların gelirleri ne kulüplere ne de TFF'ye gidecek. Dediğim gibi sadece 5 stat olacak. Bu bir İstanbul şampiyonası değil, Türkiye'de yapılacak bir organizasyon. Bu konuda polemik oluşturmak doğru değil. 2026'nın sonunda statlar belli olacak, orada da polemik olmaması lazım. Gönül ister ki 30 şehrimizde 30 statta yapabilsek."

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesinin gündeme gelmesi hakkında da konuşan Büyükekşi, "Suudi Arabistan ve Abu Dabi ile görüştüğümüzü daha önce söyledim. Anlaştığımız takdirde olabilir. Ama bu Türkiye Futbol Federasyonunun kendi başına yaptığı bir çalışma değil. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarından olur aldığımız bir çalışma. Anlaşırsak bu iki kulübümüzün rızasıyla yapılacak anlaşmayı kamuoyuna açıklayacağız. Henüz bir anlaşma yok. Olursa zaten ilk ağızdan bizden duyacaksınız, yetkisi olmayan kişilerin yaptığı açıklamalara itibar etmeyin." diyerek sözlerini tamamladı.

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