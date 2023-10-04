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Beşiktaş Lugano maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Konferans Ligi'ne Brugge maçında aldığı beraberlikle 1 puanla başlayan Şenol Güneş'in öğrencileri 2. maçta sahasında yarın İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Maç öncesi son idmanını yapan siyah beyazlılar maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 20:34 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 20:35
Beşiktaş Lugano maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2'nci maçında sahasında Lugano ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lugano maçının taktik çalışması yapıldı. Sakatlıkları devam eden Gedson Fernandes ve Mert Günok antrenmanda yer almadı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da çalışmayı takip etti.

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